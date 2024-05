Ministrul Apărării, Angel Tîlvăr, a declarat marţi că navigaţia maritimă este cea care are cel mai mult de suferit de pe urma acţiunilor de bruiaj şi că România este preocupată de acest aspect, potrivit agerpres.ro.

Precizările vin după ce presa centrală a prezentat informaţii din raportul Centrului Euro-Atlantic pentru Rezilienţă, conform căruia Rusia operează printr-un război electronic care este activ inclusiv în zona de est a României.

Ministrul a fost întrebat cum este afectată România de astfel de acţiuni de bruiaj şi ce măsuri se vor lua.

“Evident, astfel de acţiuni pun în sistem de atenţie pe cei care sunt obligaţi şi care au posibilitatea să monitorizeze astfel de incidente. Evident, cel mai mult are de suferit navigaţia maritimă, motiv pentru care şi astăzi, în discuţiile pe care le-am avut cu domnul Guler, ministrul apărării din Turcia, componenta de siguranţă în ceea ce priveşte navigaţia pe Marea Neagră a ocupat un loc important pe agendă. În acest sens, vreau să vă spun că ne dorim, şi probabil că în iulie MCM-ul – Iniţiativa de deminare pe Marea Neagră – va deveni operaţională, discuţiile pe acest proiect sunt mai mult decât avansate. Suntem la nivel de detalii tehnice. Şi tot astăzi, ca urmare a propunerii pe care am avut-o din partea Turciei cu ceva vreme în urmă, am comunicat faptul că cel de-al doilea vânător de mine care va intra în dotarea Armatei României se va opri pentru o perioadă pentru pregătire şi pentru integrarea în acest format, mă refer la MCM. Deci (…) evident că ne preocupă, evident că ne dorim aşa ceva şi monitorizăm, dar este felul în care Rusia se comportă în regiune, nu de acum, ci de mai multă vreme”, a spus Angel Tîlvăr, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Ankara.

În timp ce rușii au deja rachete orientate spre Constanța, România va avea trei fregate noi, în 20 de ani

Cele trei fregate ale României, Regele Ferdinand, Regina Maria și Mărășești, vor fi menținute în funcțiune încă 10 sau 15 ani, iar în perspectivă vor fi înlocuite cu trei fregate noi, conform unui plan de achiziții care se elaborează la nivelul conducerii Forțelor Navale ale României.

Chestiunea navelor de luptă ale României a fost cel mai recent discutată în contextul conferinței cu titlul „NATO și provocările pentru 2023 – 2024. Securitatea bazinului Mării Negre. Cât de sigură mai este lumea”. Organizatorii conferinței au fost Asociația de Dezvoltare Durabilă a județului Constanța și Forțele Navale Române. După cum se știe, cele mai importante nave militare ale României sunt trei fregate: Mărășești (cea mai veche dintre ele), Regele Ferdinand și Regina Maria. Deși în spațiul public se vehiculează ideea că aceste vase ar fi uzate fizic și moral, realitatea este că fregatele au parcurs deja etape de modernizare, ceea ce permite Forțelor Navale Române să le mențină în exploatare încă 10 sau 15 ani, ne-a precizat viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române. Programul privind achiziția a trei fregate noi este deocamdată doar un proiect și se va derula în următorii 20 de ani, adică aproximativ până în anul 2043.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!