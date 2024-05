Marcel Ciolacu se declară mândru: “Chiar e o premieră pentru România”

Premierul Marcel Ciolacu, liderul Partidului Social Democrat (PSD), a făcut declarații vineri, în cadrul unei conferințe de presă desfășurate la Brăila, abordând o întrebare legată de posibila remaniere a guvernului. Ciolacu a subliniat că o evaluare a activității miniștrilor are loc în mod regulat, atât săptămânal, cât și lunar. Mai mult, el a evidențiat că în ultimul an, de când se află în funcție, nu a fost conștient de vreun scandal în interiorul echipei guvernamentale, o situație considerată fără precedent în contextul politic românesc.

“De ce sunt foarte mândru?”

“Analiza miniştrilor este săptămânală şi lunară. Normal, de exemplu săptămâna viitoare – împreună cu domnul Adrian Câciu şi cu ministrul Finanţelor deja am avut o întâlnire premergătoare – urmează să am o discuţie cu fiecare ministru, cu fiecare instituţie, în ceea ce priveşte PNRR-ul şi evoluţiile care sunt pe fiecare jalon. Deci o dinamică, nu e o analiză, ne-am strâns şi hai să vedem ce cap tăiem. De ce sunt foarte mândru? Cu toate că este un guvern de coaliţie, format din PSD şi PNL, în acest an de zile de când sunt prim-ministru n-am auzit de niciun scandal în interiorul echipei guvernamentale. Chiar e o premieră pentru România şi sunt foarte mândru de acest lucru”, a declarat Marcel Ciolacu.

