Liga Campionilor: Dennis Man „dublă” în PSV-Napoli 6-2/Interul lui Chivu „o spulberă” cu 4-0 pe campioana Belgiei Union Saint-Gilloise

De către
Catalin Serban
-
0
4
dennis man psv napoli 6 2
2025-10-21 PSV v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 EINDHOVEN, NETHERLANDS - OCTOBER 21: Ismael Saibari of PSV celebrates after scoring his teams second goal, Guus Til of PSV, Dennis Man of PSV during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3 match between PSV and SSC Napoli at Philips Stadion on October 21, 2025 in Eindhoven, Netherlands. Eindhoven Philips Stadion Netherlands Content not available for redistribution in The Netherlands directly or indirectly through any thi

Atacantul român Dennis Man a marcat primele sale goluri în Liga Campionilor la fotbal, marți seara, în meciul în care PSV Eindhoven a umilit-o pe Napoli cu scorul de 6-2, în etapa a treia a competiției.

Man a înscris primul gol printre picioarele fundașului Beukema, din centrarea lui Mauro Junior (54), iar pe al doilea cu un șut din marginea careului, fără replică pentru portarul Vanja Milinkovic-Savic (80).

Internaționalul român a fost ales omul meciului de către site-ul UEFA pentru evoluția sa.

Oaspeții au deschis scorul pe Philips Stadium, prin Scott McTominay (31), dar PSV a punctat de două ori până la pauză, prin Alessandro Buongiorno (autogol, 35) și Ismael Saibari (38). Campioana Olandei s-a dezlănțuit după pauză, profitând și de faptul că Napoli a rămas în zece, Lorenzo Lucca fiind eliminat (76). Pentru gazde au mai înscris Ricardo Pepi (87) și Couhaib Driouech (89), în timp ce McTominay a realizat dubla (86).

Inter Milano victorie clară în deplasare cu 4-0 la Bruxelles, cu Union Saint-Gilloise

Inter Milano, echipă antrenată de Cristian Chivu, s-a impus clar la Bruxelles, 4-0 cu Union Saint-Gilloise, prin golurile marcate de Denzel Dumfries (41), Lautaro Martinez (45+1), Hakan Calhanoglu (53 – penalty) și Francesco Pio Esposito (76).

Vicecampioana Europei și a Italiei a început în corzi, după ce belgienii au avut trei ocazii mari în câteva zeci de secunde (minutele 3-4), prin Promise David, Burgess (Lautaro Martinez a respins de pe linia porții) și Rasmussen.

Inter a preluat apoi controlul jocului și ocaziile au început să curgă la poarta lui Scherpen. Lautaro Martinez a ratat de două ori singur cu portarul (40, 42), Pio Esposito (69) și Davide Frattesi (74) au ratat și ei ocazii mari.

Atacantul austriac de origine română Raul Florucz a intrat în min. 61 la Union și a avut o acțiune personală (85), încheiată șut un șut prins de portarul Sommer.

Paris Saint-Germain, deținătoarea trofeului, a făcut spectacol la Leverkusen, câștigând cu 7-2 în fața echipei locale.

Willian Pacho (7), Desire Doue (41, 45+3), Hvicea Kvarațhelia (44), Nuno Mendes (50), Ousmane Dembele (66) și Vitinha (90) au înscris golurile parizienilor, în timp ce mijlocașul spaniol Aleix Garcia (ex-Dinamo București) a marcat ambele goluri ale lui Bayer (38 – penalty, 54).

Cele două echipe au jucat în zece oameni încă din prima repriză, când au fost eliminați Robert Andrich, respectiv Ilia Zabarnîi.

Vicecampioana Germaniei a ratat un penalty prin Alex Grimaldo (25).

Arsenal a umilit-o pe Atletico Madrid la Londra cu 4-0, golurile ”tunarilor” fiind marcate în decurs de mai puțin de un sfert de oră de Gabriel Magalhaes (57), Gabriel Martinelli (64) și Viktor Gyorkeres (67, 70).

Manchester City a învins-o pe Villarreal cu 2-0, în deplasare, cele două goluri fiind reușite în prima repriză de Erling Haaland și Bernardo Silva.

Newcastle United a învins-o la scor de forfait pe Benfica, 3-0, prin golurile reușite de Anthony Gordon și Harvey Barnes (dublă).

Borussia Dortmund s-a impus cu 4-2 pe terenul formației FC Copenhaga. Felix Nmecha (20, 77), Ramy Bensebaini (61 – penalty) și Fabio Silva (87) au punctat pentru oaspeți, în timp ce pentru danezi au înscris Waldemar Anton (autogol, 33) și Viktor Dadason (90+1).

Rezultatele de marți:

FC Barcelona – Olympiakos Pireu 6-1

Au marcat: Fermin Lopez 7, 39, 76, Lamine Yamal 68 – penalty, Marcus Rashford 74, 79, respectiv Ayoub El Kaabi 54 – penalty.
Cartonaș roșu: Santiago Hezze (Olympiakos) 57.

Kairat Almatî – FC Pafos 0-0

Cartonaș roșu: Joao Correia (FC Pafos) 4.

Arsenal Londra – Atletico Madrid 4-0

Au marcat: Gabriel Magalhaes 57, Gabriel Martinelli 64, Viktor Gyorkeres 67, 70.

Bayer Leverkusen – Paris Saint-Germain 2-7

Au marcat: Aleix Garcia 38 – penalty, 54, respectiv Willian Pacho 7, Desire Doue 41, 45+3, Hvicea Kvarațhelia 44, Nuno Mendes 50, Ousmane Dembele 66, Vitinha 90.
Alex Grimaldo (Bayer) a ratat un penalty în min. 25 (bară).
Cartonașe roșii: Robert Andrich (Bayer) 32, Ilia Zabarnîi (PSG) 37.

FC Copenhaga – Borussia Dortmund 2-4

Au marcat: Waldemar Anton (autogol) 33, Viktor Dadason 90+1, respectiv Felix Nmecha 20, 77, Ramy Bensebaini 61 – penalty, Fabio Silva 87.

Newcastle United – Benfica Lisabona 3-0

Au marcat: Anthony Gordon 32, Harvey Barnes 71, 83.

PSV Eindhoven – Napoli 6-2

Au marcat: Alessandro Buongiorno (autogol) 35, Ismael Saibari 38, Dennis Man 54, 80, Ricardo Pepi 87, Couhaib Driouech 89, respectiv Scott McTominay 31, 86.
Cartonaș roșu: Lorenzo Lucca (Napoli) 76.

Union Saint-Gilloise – Inter Milano 0-4

Au marcat: Denzel Dumfries 41, Lautaro Martinez 45+1, Hakan Calhanoglu 53 – penalty, Francesco Pio Esposito 76.

Villarreal – Manchester City 0-2

Au marcat: Erling Haaland 17, Bernardo Silva 40.

Miercuri vor avea loc partidele Athletic Bilbao – Qarabag FK, Galatasaray – Bodo/Glimt (ambele de la ora 19:45), AS Monaco – Tottenham Hotspur, Atalanta – Slavia Praga, Bayern Munchen – FC Bruges, Chelsea – Ajax, Eintracht Frankfurt – Liverpool, Real Madrid – Juventus, Sporting Lisabona – Olympique Marseille (toate de la 22:00).

Clasament
loc echipa M V E Î GM-GP P
1 Paris Saint-Germain 3 3 0 0 13-3 9
2 Inter Milano 3 3 0 0 9-0 9
3 Arsenal 3 3 0 0 8-0 9
4 Borussia Dortmund 3 2 1 0 12-7 7
5 Manchester City 3 2 1 0 6-2 7
6 Bayern Munchen 2 2 0 0 8-2 6
7 Newcastle United 3 2 0 1 8-2 6
8 Real Madrid 2 2 0 0 7-1 6
9 FC Barcelona 3 2 0 1 9-4 6
10 Qarabag FK 2 2 0 0 5-2 6
11 PSV Eindhoven 3 1 1 1 8-6 4
12 Tottenham Hotspur 2 1 1 0 3-2 4
13 Olympique Marseille 2 1 0 1 5-2 3
14 FC Bruges 2 1 0 1 5-3 3
14 Sporting Lisabona 2 1 0 1 5-3 3
16 Eintracht Frankfurt 2 1 0 1 6-6 3
17 Liverpool 2 1 0 1 3-3 3
18 Atletico Madrid 3 1 0 2 7-8 3
19 Chelsea 2 1 0 1 2-3 3
20 Galatasaray 2 1 0 1 2-5 3
20 Atalanta 2 1 0 1 2-5 3
22 Napoli 3 1 0 2 4-9 3
23 Union Saint-Gilloise 3 1 0 2 3-9 3
24 Juventus 2 0 2 0 6-6 2
25 Bodo/Glimt 2 0 2 0 4-4 2
26 FC Pafos 3 0 2 1 1-5 2
27 Bayer Leverkusen 3 0 2 1 5-10 2
28 AS Monaco 2 0 1 1 3-6 1
29 Slavia Praga 2 0 1 1 2-5 1
30 Villarreal 3 0 1 2 2-5 1
31 FC Copenhaga 3 0 1 2 4-8 1
32 Olympiakos Pireu 3 0 1 2 1-8 1
33 Kairat Almatî 3 0 1 2 1-9 1
34 Benfica 3 0 0 3 2-7 0
35 Athletic Bilbao 2 0 0 2 1-6 0
36 Ajax 2 0 0 2 0-6 0

Legendă: M – meciuri, V – victorii, E – egaluri, Î – înfrângeri, GM – goluri marcate, GP – goluri primite, P – puncte

Primele opt clasate la finalul fazei principale a competiției se vor califica direct în optimile de finală, iar formațiile clasate pe locurile 9-24 vor disputa baraje pentru accederea în optimi.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!