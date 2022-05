O femeie care a servit în Irak și Afghanistan, lucrează acum ca escortă – Ce a îndemnat-o să facă acest pas

Un erou de război traumatizat de ororile luptei lucrează acum ca escortă pe 120 de lire sterline/oră. Grace Parker, în vârstă de 35 de ani, a servit în Irak și Afganistan, dar s-a retras din motive medicale în 2019, după ce a suferit tulburarea de stres post-traumatic și depresie, scrie The Sun.

Povestea lui Grace Parker

A sfârșit prin a fi internată, iar acum, lucrează ca escortă.

Grace insistă asupra faptului că nu se fac suficiente eforturi pentru a-i ajuta pe veteranii de război care trec prin momente dificile din cauza sindromului de stres post-traumatic și a altor probleme de sănătate mintală.

Ea a spus: „Nu învinovățesc pe nimeni. Este vorba de propriile mele alegeri. Mi-a fost greu să renunț la armată. Am simțit că tot binele pe care l-am făcut a fost uitat. Nu sunt multe femei în Royal Engineers și realizasem atât de multe, dar mă simțeam ca un nimic. Am fost mult timp sub tratament. Am fost bolnavă timp de un an.”

Grace, din Sheffield, a petrecut 14 ani în armată după ce a fost votată cel mai bun recrut.

Ea a primit, de asemenea, o recomandare pentru munca remarcabilă în cadrul Royal Engineers în cadrul operațiunii Shader din Irak.

Ea a declarat pentru The Sun: „Mama mea a fost în RAF (n.r. Royal Air Force), iar tata și cei trei frați ai mei în armată, așa că nu e de mirare că am ajuns să am o carieră militară. Am intrat în necazuri și am fost aproape trimisă la închisoare în adolescență.”

Încercând să-și readucă viața pe drumul cel bun, Grace s-a înrolat la 19 ani în armată: „Nu m-am uitat înapoi și m-am înrolat în Royal Engineers.”

Grace, cel mai bun recrut

Grace a fost numită cel mai bun recrut la Pirbright, Surrey, apoi a petrecut o perioadă în Germania și a fost promovată la rangul de lance-corporal.

În 2009, a petrecut șase luni în Afganistan ca inginer de luptă, tabăra fiind atacată în mod regulat de jihadiști.

A urmat o altă perioadă în Germania, urmată de misiuni în Insulele Falkland și Canada.

Grace a spus: „Viața a fost minunată. Am fost apoi repartizată la Warminster, în Wiltshire, și am fost promovată la gradul de caporal – comandant de secție. Conduceam exerciții militare pe Salisbury Plain”.

În 2015, ea s-a alăturat regimentului 22. În Irak, Grace a primit o recomandare comună a comandantului pentru servicii excepționale.

Ea a continuat: „Întoarsă acasă, am fost promovată ca sergent, dar lucrurile au luat-o repede la vale”.

Grace a devenit stresată și a fost declarată bolnavă și a început o terapie.

Pe fondul unor coșmaruri legate de ceea ce a văzut în Afganistan și Irak, a fost diagnosticată cu PTSD (n.r. stres post-traumatic) și bipolaritate.

Ea a adăugat: „Armata a făcut tot ce a putut, dar nu a fost grozav. Am fost trimisă acasă în 2019”.

Căsătoria ei cu un militar s-a destrămat și Grace a petrecut ceva timp în The Priory. Și-a găsit un loc de muncă într-un hotel și a studiat asistența medicală.

Dar, în timpul crizei sanitare de COVID, s-a mutat la mama ei din Bristol, dar nu a funcționat și a ajuns într-un cămin din Sheffield.

În cele din urmă, Grace a primit o locuință socială în februarie.

Ea a spus: „Mă luptam și nu știam ce să fac.

„Aveam nevoie de bani, iar această meserie, de escortă a fost răspunsul. Eram pe un site de întâlniri când un bărbat m-a întrebat dacă sunt interesată să vând servicii. I-am spus că da. O fac pentru a mă putea descurca cu banii. Dar acum încerc să privesc spre viitor. Mi-ar plăcea să merg la universitate. Economisesc pentru a călători”.

