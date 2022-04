Mesaj neinspirat de la un consilier al lui Zelenski. Salvăm militarii, apoi civilii

Pe internet este foarte comentat un mesaj neinspirat venit de la un consilier al lui Zelenski, cu privire la situația din orașul Mariupol.

Mesajul a fost postat, joi dimineață, de Mihailo Podoliak, consilier al președintelui Ucrainei. Podoliak a dorit să exprime dorința liderilor Ucrainei de a negocia cu Rusia pentru a fi eliberați supraviețuitorii din combinatul siderurgic de la Mariupol. Mesajul lui Podoliak a fost următorul:

„Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever”

În traducere, ideea exprimată de consilierul președintelui Ucrainei ar suna astfel:

„Să ne salvăm luptătorii, detașamentul Azov, militari, civili, copii, pe cei în viață și pe cei răniți. Pe toată lumea”.

Problema acestui mesaj este ordinea în care i-a plasat consilierul lui Zelenski pe cei care trebuie salvați. Se creează impresia că mai întâi trebuie salvați militarii, iar civilii și copiii să fie salvați ulterior.

Din cauza acestei formulări nefericite, mesajul consilierului președintelui Ucrainei a fost redistribuit inclusiv de ruși.

„Azov and military first, civilians and children later. Clear demonstration of priorities”, comentează Ambasada Rusiei în Marea Britanie.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

