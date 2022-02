Cui servește criza din Ucraina, în opinia fostului premier Adrian Năstase

Adrian Năstase, fost premier și fost ministru de Externe al României, face o analiză despre adevăratele interese care se ascund în spatele crizei din Ucraina. Analiza publicată, pe blog, de Adrian Năstase se intitulează „Asteptându-l pe Godot”. Textul a fost publicat la 16 februarie, adică în ziua în care se spunea că Rusia va ataca Ucraina.

Adrian Năstase amintește că „se implinesc, anul acesta, 70 de ani de la publicarea celebrei piese de teatru a lui Samuel Beckett. Vladimir si Estragon asteapta, inutil, un personaj numit Godot, care nu soseste. Piesa lui Beckett este o expresie a teatrului absurdului”.

În opinia lui Adrian Năstase, „ceea ce se întâmplă în conflictul din / despre Ucraina pare că are, cumva, aceeași geneză”. Fostul premier comentează ironic precizia cu care se anunțase momentul atacului din Rusia.

„Invadarea Ucrainei este anunțată sistematic, indicându-se, eventual și ziua (16 februarie) sau ora (15, probabil ora locală). Godot este incăpătânat si nu vine (să sperăm). Dar isi face datoria. Pune presiune pe proiectul Minsk 2, de federalizare a Ucrainei, inarmează (defensiv) Ucraina (va ramâne acolo armamentul transferat de britanici, etc si după criză ?), creste importul in Europa de gaz lichefiat din SUA, Ucraina va primi un imprumut substantial contra angajamentului că nu va mai dori in NATO, etc. Godot a jucat si joacă in continuare un rol important in viata noastră, mai ales in cadrul razboiaielor absurde (hibride, psihologice, etc)”, subliniază Adrian Năstase.

Se fac presiuni pentru federalizarea Ucrainei, avertizează Adrian Năstase

Minsk 2 este denumirea acordului semnat la începutul anului 2015, după ce Rusia ocupase peninsula Crimeea. La acel moment, Rusia și Ucraina se aflau într-un război nedeclarat. Sub influența Franței și a Germaniei, acordul a fost semnat de guvernul de la Kiev și de separatiștii din Donețk și Lugansk. Acordul prevedea o largă autonomie pentru regiunile din Ucraina, cu accent pe aceste două regiuni rusofone. Minsk 2 prevedea și organizarea de alegeri în aceste două provincii.

În paralel, separatiștii din aceste două provincii au proclamat „republicile populare” Donețk și Lugansk. Acum, în februarie 2022, Rusia este pe punctul să le recunoască independența, adică ruperea lor de Ucraina.

Urmărește România Liberă pe Facebook și Google News!