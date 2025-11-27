5.5 C
București
vineri, 28 noiembrie 2025
caută...
AcasăInternaționalHamas caută sprijin pentru eliberarea luptătorilor săi din tuneluri

Hamas caută sprijin pentru eliberarea luptătorilor săi din tuneluri

InternaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Catalin Serban
de Catalin Serban
Tunnels built by Hamas in Israel
Foto Facebook Cristian Lisandru, 5 decembrie 2023

Mișcarea islamistă palestiniană Hamas a cerut miercuri țărilor mediatoare să facă presiuni asupra Israelului pentru a permite luptătorilor săi să părăsească tunelurile în care sunt blocați în Fâșia Gaza.

Această solicitare a fost făcută după ce armata israeliană a declarat că săptămâna trecută a ucis peste 20 de membri Hamas „care încercau să fugă din infrastructura teroristă clandestină din zonă” și a arestat opt, potrivit Le Figaro.

„Considerăm (Israelul) pe deplin responsabil pentru viețile luptătorilor noștri și facem apel la mediatori să acționeze imediat pentru a exercita presiuni și a se asigura că fiii noștri se pot întoarce acasă”, a declarat Hamas într-un comunicat.

Aceasta este prima dată când gruparea islamistă a recunoscut public că unii dintre luptătorii săi au fost blocați în tuneluri.

Sute de luptători prinși ai Hamas sunt prinși în tuneluri

Presa israeliană relatează de câteva săptămâni că între 100 și 200 de membri Hamas sunt prinși în rețeaua situată sub orașul Rafah, într-o zonă a Fâșiei Gaza care se află sub controlul armatei israeliene.

Conform unui acord de încetare a focului mediat de Statele Unite și care a intrat în vigoare pe 10 octombrie, armata israeliană trebuie să se retragă din partea de coastă a teritoriului palestinian, dincolo de o „linie galbenă” care delimitează zona aflată sub control israelian.

Urmărește România Liberă pe  Twitter, Facebook și Google News!

Catalin Serban
Catalin Serban
Cătălin Șerban scrie în presă din anul 2019, iar din februarie 2021 la România Liberă. A fost director de comunicare al Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și președinte al acestei organizații.A primit din partea Casei Regale a României, în anul 2015, Medalia „Regele Mihai pentru Loialitate" și, în anul 2024, „Crucea Casei Regale a României” pentru organizarea excelentă a Alianței Naționale pentru Restaurarea Monarhiei și pentru devotamentul cu care a promovat ideile și cauza monarhică.
Cele mai citite

Cupele europene: Bucurie la U Craiova după 1-0 acasă cu Mainz/ Sezonul dezamăgitor al FCSB continuă după 0-1 cu Steaua Roșie Belgrad

Fotbal Catalin Serban - 0
Universitatea Craiova a obținut o victorie mare în etapa a patra a competiției de fotbal Conference League, 1-0 (0-0) cu echipa germană FSV Mainz...

Sergio Ramos pleacă din Mexic! Fundașul legendar nu se retrage și își caută o nouă echipă la 39 de ani

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Spaniolul va părăsi Monterrey la finalul lui 2025, dar vrea să joace și în 2026: „Nu am de gând să mă opresc”Cariera lui Sergio...

Doliu internațional! Un cunoscut actor de pe din Netflix și Disney a murit

Lifestyle Alexandru Stancu - 0
Tony Germano, actor brazilian cu o carieră de peste 30 de ani, a murit după ce a căzut de pe acoperișul casei sale din...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.