Donald Trump ar putea face o vizită în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii pentru pacea dintre Hamas și Israel

Președintele american Donald Trump a indicat miercuri că ar putea călători în Orientul Mijlociu la sfârșitul săptămânii, afirmând că un acord de încetare a focului între Hamas și Israel pare ‘foarte aproape’, notează AFP.

‘S-ar putea să merg acolo spre sfârșitul săptămânii, poate duminică, de fapt. Vom vedea, dar există șanse mari să se întâmple. Negocierile avansează foarte bine’, a declarat președintele american la Casa Albă.

‘După cum știți, ultima noastră negociere se referă la Hamas și pare să meargă bine. Așa că vă vom ține la curent și, dacă totul merge conform planului, probabil vom pleca duminică sau chiar sâmbătă’, a spus el, după ce a făcut cunoscut că a discutat la telefon cu responsabili din Orientul Mijlociu.

‘+Pacea în Orientul Mijlociu+ este o expresie frumoasă și sperăm că va deveni realitate, suntem foarte aproape de ea’, a adăugat președintele american.

Referindu-se la negocierile indirecte în curs de desfășurare între Hamas și Israel în Egipt, vizând încheierea războiului din Fâșia Gaza, la care participă emisari americani, Donald Trump a spus că ‘ei fac o treabă foarte bună’.

‘Avem o echipă grozavă acolo, negociatori grozavi, dar, din păcate, și cealaltă parte are negociatori grozavi. Dar cred că, în cele din urmă, se va întâmpla’, a adăugat el.

