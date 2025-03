Hagi se pregătește de retragere de pe bancă. Bergodi, favoritul „Regelui” pentru a prelua Farul

Gică Hagi ar putea renunța în vară la postul de antrenor principal, iar înlocuitorul vizat este un nume cu experiență solidă în fotbalul românesc.

După un sezon sub așteptări pentru Farul Constanța, care nu a reușit să prindă play-off-ul Superligii, Gică Hagi ia în calcul să se retragă din funcția de antrenor principal începând cu vara acestui an. Potrivit ProSport, „Regele” are deja în vedere un succesor, iar acesta este Cristiano Bergodi, tehnician italian în vârstă de 60 de ani, cu un istoric consistent în fotbalul românesc.

Cristiano Bergodi, principalul favorit să-i succeadă lui Hagi

Bergodi este unul dintre cei mai apreciați antrenori străini care au activat în România, cu experiențe la cluburi precum Rapid, FCSB, CFR Cluj, Universitatea Craiova și FC Voluntari. Hagi, care este și proprietarul Farului, consideră că profilul lui Bergodi se potrivește cu filosofia clubului și ar putea oferi un plus de stabilitate și experiență pe bancă.

Totuși, aducerea italianului la Constanța nu este lipsită de obstacole. Bergodi este dorit și de Reggiana, echipă din Serie B, care pare să fie într-un stadiu avansat al negocierilor cu tehnicianul. Astfel, rămâne de văzut dacă Hagi va reuși să-l convingă să revină în România sau dacă va fi nevoit să caute o alternativă.

Această posibilă schimbare de conducere survine într-un moment simbolic pentru Gică Hagi, care și-a lansat recent volumul autobiografic „Hagi – Drumul meu”. La evenimentul de lansare, Mircea Lucescu a rememorat momentele-cheie ale carierei celui supranumit „Regele” și a evidențiat influența reciprocă pe care au avut-o cei doi de-a lungul decadelor.

„Cariera mea a fost influențată de Hagi, iar a lui de mine. A fost mereu un exemplu de temperament, caracter și talent. Cine încearcă să-i pună ceva la îndoială ar trebui să se rușineze”, a declarat Lucescu, în prezența mai multor nume sonore ale Generației de Aur.

