Decizia Claudiei Pavel de a se muta din România în Statele Unite ale Americii acum aproape doi ani a fost una semnificativă și, se pare, că a adus o serie de schimbări importante în viața sa. Împreună cu fiul ei, artista a luat această decizie curajoasă și s-a stabilit în vibrantul oraș Miami. Aici, Claudia Pavel a început o nouă etapă în viața ei.

În Miami, Claudia Pavel s-a adaptat rapid la noul ei mediu de viață și și-a găsit locul în industria muzicală și de divertisment. Se pare că schimbarea de peisaj i-a adus inspirație și energie proaspătă, iar artista s-a implicat cu pasiune în proiectele sale profesionale. În SUA, Claudia a găsit nu doar oportunități noi, ci și un mediu care să îi ofere libertatea de a-și urmări visele și de a se dezvolta personal și profesional.

De sărbători, Claudia Pavel s-a întors în România

Reîntoarcerea în România cu ocazia sărbătorilor de Paște a fost o ocazie specială pentru Claudia Pavel de a petrece timp de calitate alături de familie și de a-și revedea părinții, într-un moment încărcat de emoție și bucurie. Chiar dacă a decis să își continue traiectoria în străinătate, Claudia își păstrează legăturile strânse cu țara natală și cu cei dragi, iar revenirea sa temporară în România a fost prilejul perfect pentru a întări aceste legături și a se bucura de momente prețioase alături de cei dragi.

“Da, m-am întors special pentru Paște și pentru ziua mamei mele care va fi pe 26 mai, împlinește atunci 73 de ani, și am venit și cu sora mea, Paula, și cu Noah, suntem cu toții aici, la Corbeanca, și cu tata. Părinții mei nu și-au mai văzut nepotul, pe Noah, din iulie, așa că am venit acasă. Noi ne simțim bine și la Miami și aici, ne simțim acasă, practic ne extindem. Ne-am găsit locul acolo, așa a fost să fie. Eu lucrez acolo pentru no. 1 dance radio din Miami, Revolution 93.5, fac podcastul pentru ei, i-am reprezentat la Ultra și EDM Awards, intervievez cei mai mari artiști ai lumii, (Kaskade, Deadmau5, Armin van Buuren, Martin Garrix, Poo Bear, Alison Wonderland, Frank Walker etc, artiști super cunoscuți, fac muzică nouă. Ne bucurăm că în Miami este și tatăl lui Noah acum. Suntem foarte fericiți! Acolo stăm de un an și jumătate!”, a spus Claudia Pavel, pentru click.ro.

“Ne-am găsit locul acolo, așa a fost să fie. Eu lucrez acolo pentru no. 1 dance radio din Miami, Revolution 93.5, fac podcastul pentru ei, i-am reprezentat la Ultra și EDM Awards, intervievez cei mai mari artiști ai lumii, (Kaskade, Deadmau5, Armin van Buuren, Martin Garrix, Poo Bear, Alison Wonderland, Frank Walker etc), artiști supercunoscuți, fac muzică nouă. Ne bucurăm că în Miami este și tatăl lui Noah acum. Suntem foarte fericiți! Acolo stăm de un an și jumătate. Relația este extraordinară (cu tatăl fiului ei-n.r.). S-a mutat și el la Miami, să fie lângă noi, și suntem foarte fericiți. Este ideal ca un copil să aibă ambii părinți aproape și ăsta a fost unul dintre motivele pentru care am considerat să stăm acolo mai mult. (…) Noah e superfericit, face școală la Miami, surfing, înot, jiu-jitsu, mergem des la Disneyland și Universal Studios, fiind în Orlando, locuim pe malul oceanului”, a mai spus Claudia Pavel.

Claudia Pavel este o artistă româncă cunoscută pentru activitatea sa în industria muzicală și de divertisment. S-a născut pe 19 octombrie 1984, în București, România. De-a lungul carierei sale, a fost cunoscută sub mai multe nume de scenă, printre care: Claudia Cream, Claudia, și, mai recent, simplu, Cream.

