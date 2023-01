S-a redeschis o cale ferată largă România – Ucraina. Ucrainenii, aflați în război, au terminat partea lor cu patru luni înaintea românilor

La granița de nord a României, cea cu Ucraina, s-a redeschis o cale ferată largă, care face legătura dintre localitățile Valea Vișeului din România și Rahău (Rakhiv) din Ucraina.

Evenimentul a fost anunțat de Alexander Kamyshin, șeful Căilor Ferate din Ucraina, într-un mesaj postat pe internet. Data mesajului este 18 ianuarie 2023. Mesajul oficialului ucrainean este însoțit și de fotografii. El explică importanța acestei noi conexiuni feroviare prin mai multe argumente. Unul dintre ele este că, potrivit oficialului ucrainean, „peste 30.000 de ucraineni trăiesc în regiunea Maramureș din România, care se învecinează cu Ucraina. Suntem fericiți să le oferim o legătură confortabilă pentru a-și vizita prietenii și rudele din Ucraina”.

Șeful Căilor Ferate din Ucraina nu pomenește nimic despre etnicii români care trăiesc în nordul Bucovinei, în Ținutul Herței sau în „Maramureșul istoric”. Dar, cu siguranță, și românii din Ucraina vor avea voie să călătorească cu trenul în România, pentru a-și vizita prietenii și rudele.

Kamyshin face și o precizare importantă legată de ritmul lucrărilor de construcție. Doar o rememorare. În august 2022, în plin război, noi am terminat reconstruirea celor 20 de kilometri de linie ferată nouă. Această linie fusese închisă timp de 17 ani. Am terminat-o în două luni. Și după aceea am așteptat încă patru luni ca feroviarii români să termine partea lor de lucrare”.

Gara din Rakhiv / Foto Alexander Kamyshin, Twitter

Potrivit unei scheme pe care o prezintă oficialul ucrainean, tronsonul feroviar din Ucraina este pe traseul Rakhiv – Berlebash – Dilove – graniță. Tronsonul din România (finalizat cu patru luni mai târziu decât cel din Ucraina) este între graniță și Valea Vișeului.

Oficialul ucrainean mai precizează și că țara lui a repartizat, pe noul tronson feroviar, „trenuri Diesel noi, fabricate în Ucraina, în timp de război”.

O cale ferată largă permite trenurilor din Ucraina să circule în România fără a schimba boghiurile

Ecartamentul larg (mai mare decât cel din România) este specific rețelei feroviare din spațiul fostei URSS. Ecartament larg înseamnă 1.524 milimetri, iar cel din România este de 1.435 de milimetri.

Reabilitarea liniei de la Valea Vișeului permite trenurilor din Ucraina să circule rapid spre România, fără a fi obligate să-și schimbe roțile la frontieră. Schimbarea roților, care durează ore în șir, se face de exemplu la punctele feroviare de trecere a frontierei între România și Republica Moldova.

