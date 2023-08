Ediția a VI-a a „ Jazz on the Rooftop” care a început vineri și a ținut până duminică, la Ploiești, a avut oaspeți de seamă, printre care și Ambasadorul Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului în România, domnul Reuven Azar, chiar în anul în care se împlinesc 75 ani de la întemeierea statului independent Israel, dar și tot atât de la stabilirea de relatii diplomatice neîntrerupte cu acesta.

Iubitorii muzicii de jazz au putut să se bucure de un festival la înălțime, și la propriu, și la figurat, Rooftop-ul din acest an încântându-i pe iubitorii jazz-ului cu un line-up eclectic și promisiunea îndeplinită a 3 zile de vibrații bune și atmosferă relaxată pe acoperișul Primăriei Ploiești.

Foto Facebook Daniel Nicodim, 29 august 2023

„ Continuând seria evenimentelor de calitate organizate de Filarmonica Paul Constantinescu – Ploiesti , editia de anul acesta a festivalului Jazz on THE Rooftop a fost marcată oaspeți de seamă, dintre aceștia dorind să menționez cu precădere vizita Ambasadorului Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului în România, Excelența Sa, domnul Reuven Azar cu care am avut onoarea să discut, în anul în care se implinesc 75 ani de la întemeierea statului independent Israel, despre posibile colaborări culturale și economice. Ne-am bucurat împreună de spectacolul de excepție oferit de Daphna Levy , una dintre cele mai cunoscute soliste de jazz de origine israeliană, o prezență caldă și, îndrăznesc să spun, o prietenă a iubitorilor de jazz din Ploiești, care a concertat împreună cu celebrul band Ploiești JAZZ Trio!

Au fost 3 zile de muzică bună, care au reunit ploieșteni iubitori de frumos și de cultură, cunoscători ai genului și amatori deopotrivă.

În ceea ce privește profesioniștii Filarmonicii din Ploiești, doresc să le mulțumesc pentru că de aproape trei ani mi-au permis să le fiu aproape, mai presus de relația instituțională, fapt care mă face să mă simt parte din echipa lor”, a transmis viceprimarul municipiului Ploiești, Daniel Nicodim.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!