VIDEO. Rusia lovește Kievul și Harkovul

Loviturile intense ale rachetelor și dronelor rusești asupra Kievului și a orașului Harkov din nord-estul țării au ucis cel puțin cinci civili, au rănit zeci de persoane și au provocat daune pe scară largă marți, 2 ianuarie 2024, au declarat oficialii ucraineni.

Rusia a lansat marți (2 ianuarie) zeci de rachete și drone asupra Kievului și Harkovului din Ucraina. Atacurile au lovit clădiri rezidențiale și infrastructura.

Într-o suburbie a capitalei, rezidentul Inna Lukașenko a declarat că loviturile au fost necruțătoare. “Am fost atacați toată noaptea. Mai întâi, au fost drone. Apoi, am adormit pentru o secundă și am fost treziți de explozii. Eu și copilul meu ne-am ascuns pe coridor. Am fost foarte speriați”, a spus Inna.

Atacurile au avut loc la câteva ore după ce președintele rus Vladimir Putin a declarat că un atac aerian asupra orașului rus Belgorod “nu va rămâne nepedepsit”.

Moscova a declarat că atacul de sâmbătă (30 decembrie) a ucis cel puțin 25 de civili și a dat vina pe Ucraina.

Nu a existat niciun comentariu oficial din partea Kievului în orele de după atacul de la Belgorod.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a declarat că după atacul de marți au fost avariate conductele de gaz în unele părți ale capitalei, iar electricitatea și apa au fost întrerupte în mai multe districte. Aceste momente seamănă cu cele de iarna trecută, când Rusia a lovit rețeaua de energie cu rachete, provocând frecvente întreruperi de curent și lăsând milioane de oameni fără electricitate.

Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskiy a declarat că cel puțin 70 de rachete rusești au fost doborâte marți, 2 ianuarie.

“Le mulțumesc tuturor celor din lume care ajută, Patriots, IRIS, NASAMS; fiecare astfel de sistem a salvat sute de vieți. Rusia va răspunde pentru fiecare viață răpită. Glorie Ucrainei”.

Un purtător de cuvânt al forțelor aeriene ucrainene a declarat că, după barajul inițial, situația a rămas tensionată și că apărarea aeriană se pregătește pentru mai multe lansări de rachete rusești.

Ministrul de externe Dmytro Kuleba a cerut aliaților occidentali să accelereze livrările de sisteme de apărare aeriană, rachete cu rază lungă de acțiune și drone de luptă.

Rusia a intensificat atacurile aeriene asupra Ucrainei în perioada Anului Nou. Vineri (29 decembrie), a efectuat cel mai mare atac aerian de la începutul războiului.

