Deputatul conservator Dan Poulter, fost ministru al sănătăţii, a declarat sâmbătă presei că se alătură Partidului Laburist, ceea ce reprezintă un motiv de îngrijorare pentru premierul Rishi Sunak, depăşit constant în sondajele pentru alegerile legislative, notează AFP, potrivit agerpres.ro.

Poulter, 45 de ani, a făcut anunţul pentru The Observer, publicaţia duminicală a cotidianului The Guardian, iar liderul laburiştilor, Keir Starmer, a scris pe X că este “fantastic să-i urăm bun venit deputatului doctor Dan Poulter”.

Dan Poulter, care i-a cerut premierului britanic să convoace alegerile generale “cât mai repede posibil”, şi-a motivat decizia prin problemele întâmpinate de serviciul de sănătate publică (NHS).

“Pentru mine este absolut clar că numai Partidul Laburist are voinţa şi încrederea necesare pentru a restabili şi reforma NHS”, a declarat el pentru The Observer, potrivit afirmaţiilor publicate pe site-ul publicaţiei The Guardian.

“De aceea avem nevoie de un guvern laburist şi de aceea cred că Keir Starmer trebuie să conducă acest guvern ca viitor prim-ministru”, a adăugat deputatul care reprezintă o circumscripţie din sud-estul Angliei, Central Suffolk and North Ipswich.

Conservatorii lui Sunak sunt devansaţi de laburişti cu aproape 20% în sondajele pentru alegerile parlamentare care urmează să aibă loc anul acesta.

Membri ai Familiei Regale britanice și premierul Rishi Sunak sărbătoresc 75 de ani de la înființarea Serviciului Național de Sănătate

Membri ai Familiei Regale britanice și premierul britanic Rishi Sunak, dar și politicieni au participat la o slujbă la Westminster Abbey din Londra pentru a sărbători cei 75 de ani ai Serviciului Național de Sănătate (NHS), potrivit Reuters.

Lansat la 5 iulie 1948, de un guvern laburist, în urma celui de-al Doilea Război Mondial, misiunea sa a fost de a se asigura că „toată lumea, indiferent de mijloace, vârstă, sex sau ocupație, va avea șanse egale de a beneficia de cele mai bune și mai moderne, de la acea dată, servicii medicale și conexe disponibile.”

Rishi Sunak a aniversat cei 75 de ani ai Serviciului Național de Sănătate, acesta fiind cel mai de preț lucru de la religie încoace

Un fost ministru a remarcat odată că NHS este cel mai apropiat lucru pe care englezii îl au de la religie încoace, așa se explică afecțiunea larg răspândită pentru serviciu și pentru cei care lucrează pentru el.

