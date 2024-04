Aproximativ 100 de persoane considerate a fi manifestanţi pro-palestinieni au fost arestate sâmbătă dimineaţa în campusul unei universităţi din Boston şi tabăra lor a fost evacuată de poliţie, potrivit unui comunicat al universităţii şi imaginilor difuzate pe reţele de socializare de la faţa locului, relatează AFP, potrivit agerpres.ro.

“În cadrul acestei evacuări, aproximativ 100 de persoane au fost arestate de poliţie. Studenţii care şi-au prezentat legitimaţiile au fost eliberaţi (…) Cei care au refuzat să-şi dovedească afilierea au fost arestaţi”, a precizat instituţia pe X (fosta platformă Twitter), adăugând că “insulte antisemite violente” au fost proliferate în campus noaptea trecută.

Începând de săptămâna trecută la Universitatea Columbia din New York, acest nou episod al mişcării de susţinere a palestinienilor şi împotriva războiului dus de Israel în Fâşia Gaza s-a răspândit într-o serie de campusuri americane, din California până în Noua Anglie (nord-est) prin sudul Statelor Unite.

De la începutul conflictului între Israel şi Hamas, campusurile americane sunt scena unor tensiuni şi mai multe voci au denunţat o ascensiune a antisemitismului.

Duminica trecută, preşedintele american Joe Biden a declarat că antisemitismul “nu-şi are locul în campusuri şi nicăieri” în SUA.

Zeci de manifestanți pro-palestinieni din New York au blocat luni poduri și un tunel al orașului

Zeci de manifestanţi pro-palestinieni din New York au blocat luni, pentru scurt timp, poduri emblematice şi un tunel al mega-oraşului american, pentru a protesta împotriva războiului dintre Israel şi Hamas din Gaza, informează AFP, potrivit agerpres.ro.

De la începutul bombardamentelor devastatoare israeliene din Fâşia Gaza, în urma atacului sângeros lansat pe 7 octombrie de Hamas, New York trăieşte în ritmul acţiunilor în sprijinul palestinienilor sau a Israelului.

Oraşul multicultural cu 8,5 milioane de locuitori are aproape două milioane de evrei şi sute de mii de arabi şi musulmani. Aceste demonstraţii depăşesc însă diviziunile comunitare şi la ele se alătură mii de locuitori de toate credinţele din suburbiile New York-ului din statul New Jersey (la sud şi la vest), din peninsula Long Island (la est) şi comitatul Westchester (spre nord).

