VIDEO. Papa Leon al XIV-lea traversează Roma într-un convoi oficial, în prima sa călătorie în străinătate

Papa Leon al XVI-lea nu a mers prea departe în prima sa vizită oficială în străinătate, marți — deplasându-se într-un convoi de la Vatican prin centrul Romei pentru a-l vizita pe președintele Italiei, notează AFP.

Liderul Bisericii Catolice a fost condus prin centrul capitalei italiene, escortat de cavaleria gărzii prezidențiale și de motociclete, într-o procesiune lentă de aproximativ trei kilometri până la Palatul Quirinale.

Într-o sală de ceremonii somptuoasă, îmbrăcat în roșu și auriu, Papa Leon a îndemnat Italia să „mențină vie atitudinea de deschidere și solidaritate” față de migranți, descriind migrația drept „una dintre marile provocări ale vremurilor noastre”.

Îmi exprim recunoștința pentru asistența generoasă pe care această țară o oferă migranților care bat din ce în ce mai des la porțile sale, precum și pentru eforturile depuse în combaterea traficului de ființe umane, a declarat Suveranul Pontif, subliniind totodată necesitatea unei „integrări constructive a noilor veniți în valorile și tradițiile societății italiene”.

Printre cei prezenți s-a numărat și premierul Giorgia Meloni, al cărei guvern de dreapta radicală a adoptat o poziție dură față de imigrația ilegală, încercând să limiteze plecările din Africa de Nord către țărmurile Italiei și să intensifice repatrierile.

În vârstă de 70 de ani, Papa a mulțumit Italiei pentru grija acordată copiilor din Gaza — aproximativ 200 dintre ei fiind tratați în spitalele din Roma de la începutul războiului din 2023.

El a reafirmat și poziția Bisericii privind avortul și eutanasia, reamintind „nevoia de a apăra și proteja viața în toate etapele sale — de la concepție până la bătrânețe, până în clipa morții”.

Relațiile diplomatice strânse dintre Italia și Vatican — cel mai mic stat din lume, înconjurat complet de orașul Roma — sunt reglementate de Acordurile de la Lateran, semnate în 1929.

Construit în secolul al XVI-lea, Palatul Quirinale a servit timp de trei secole drept reședință papală, până în anul 1870, când a devenit locuința primului rege al Italiei unificate, Victor Emmanuel al II-lea.

