VIDEO. Putin, în timpul vizitei la Dușanbe: „Rusia și Tadjikistan sunt aliați de încredere”

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a elogiat relațiile dintre țara sa și Tadjikistan, descriindu-le drept „aliați de încredere” în cadrul discuțiilor purtate cu omologul său tadjic, Emomali Rahmon, notează AFP.
Putin s-a întâlnit cu liderii din Asia Centrală
Putin a sosit joi la Dușanbe pentru a se întâlni cu liderii din Asia Centrală, în cadrul celui de-al doilea summit de acest tip de la prăbușirea Uniunii Sovietice, într-un context în care Moscova își dispută influența în regiune cu China și Europa.
CITEȘTE ȘI – VIDEO. Locuitorii din Lyon își exprimă furia și îngrijorarea după prăbușirea guvernului
Vizita are loc la trei ani după ultimul summit Rusia–Asia Centrală, în timpul căruia Rahmon i-a cerut Moscovei „respect”, într-un discurs de șapte minute.
Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.