VIDEO. Modelul E.T. din filmul din 1982 al lui Spielberg va fi scos la licitație în New York

Un model al celebrului extraterestru E.T., realizat de legendarul artist de efecte speciale Carlo Rambaldi, va fi licitat la Sotheby’s din New York. Modelul a apărut în filmul din 1982 regizat de Steven Spielberg, cu același nume, scrie AFP.

Modelul E.T. a fost utilizat în celebra scenă din dulap

Modelul E.T., care măsoară puțin peste un metru și a fost creat în 1981, a fost utilizat în celebra scenă din dulap, în care extraterestrul încearcă să se ascundă printre jucării de pluș.

Acesta va fi oferit spre licitație cu o estimare de preț între 600.000 și 900.000 de dolari, ca parte a lotului „There Are Such Things: 20th Century Horror, Science Fiction and Fantasy on Screen”. Licitația va începe pe 21 martie și se va încheia pe 3 aprilie.

