VIDEO. Locuitorii din Lyon își exprimă furia și îngrijorarea după prăbușirea guvernului

Noul prim-ministru al Franței a demisionat luni, după mai puțin de o lună în funcție, adâncind criza politică din țară și punând presiune asupra președintelui Emmanuel Macron de a găsi o cale de ieșire din impas, scrie AFP.

Sébastien Lecornu și-a dat demisia

Sébastien Lecornu și-a dat demisia la doar 14 ore după ce și-a numit guvernul și urma să prezideze prima ședință a cabinetului în cursul după-amiezii. Totuși, noul său guvern stârnise deja controverse înainte ca miniștrii să își ocupe birourile, iar Lecornu risca un vot de neîncredere imediat în parlament în această săptămână.

Mandatul de 27 de zile al lui Lecornu este cel mai scurt pentru un prim-ministru în Franța modernă.

Condițiile necesare pentru a-mi exercita funcția de prim-ministru nu au fost îndeplinite, a declarat Lecornu, criticând „apetitul partizan” al unor facțiuni care, potrivit lui, i-au forțat demisia.

Instabilitatea din Franța provoacă reverberații în întreaga Europă. Un purtător de cuvânt al guvernului german a declarat că o „Franță stabilă” reprezintă o „contribuție importantă la stabilitatea Europei”.

Demisia lui Lecornu agravează criza politică care zguduie Franța de mai bine de un an, după ce centrul lui Macron a organizat alegeri legislative în vara lui 2024, care s-au încheiat cu un parlament blocat.

Bursa de la Paris a scăzut după anunț, indicele CAC 40 al acțiunilor de top înregistrând un minus de aproximativ 1,7% în jurul orei 09:00 GMT.

Macron a refuzat până acum să convoace din nou alegeri legislative anticipate și și-a exclus demisia înainte de încheierea mandatului său în 2027.

CITEȘTE ȘI – VIDEO. Venezuela sărbătorește Crăciunul mai devreme, prin decret prezidențial

Președintele ar putea numi un nou prim-ministru, care ar fi al optulea în mandatul său, dar acesta ar avea dificultăți să supraviețuiască fără schimbări radicale.

Alegerile prezidențiale din 2027 se preconizează a fi un punct de cotitură istoric în politica franceză, iar extrema dreaptă condusă de Marine Le Pen simte că are cea mai bună șansă de a ajunge la putere.

Le Pen a declarat că ar fi „înțelept” ca Macron să demisioneze, dar a cerut și alegeri legislative anticipate, considerându-le „absolut necesare”. Liderul partidului său de extremă dreaptă, Rassemblement National (RN), Jordan Bardella, a declarat că se așteaptă la desfășurarea acestor alegeri și a adăugat: „RN va fi evident pregătit să guverneze”.

Lecornu și guvernul său controversat

Macron l-a numit pe Lecornu, fost ministru al Apărării în vârstă de 39 de ani, cunoscut pentru discreție și loialitate, pe 9 septembrie. Președintele spera că aliatul său va reduce tensiunile interne și îi va permite să se concentreze pe politica internațională, în special pe cooperarea cu Statele Unite pentru încheierea războiului Rusiei în Ucraina.

Totuși, cabinetul aproape neschimbat prezentat de Lecornu duminică seara a stârnit critici dure, în special din partea republicanilor de dreapta din coaliția guvernamentală. Aceștia au declarat că nu vor oferi lui Macron și aliaților săi „o tură finală” după menținerea în mare parte a aceluiași cabinet, iar prezența fostului ministru de finanțe Bruno Le Maire ca ministru al Apărării a fost criticată ca fiind contradictorie față de promisiunile de schimbare ale lui Lecornu.

Macron este acum singur în fața crizei, a declarat cotidianul Le Monde.

Opțiuni dificile pentru Macron

Lecornu urma să obțină aprobarea unui buget de austeritate pentru anul următor într-un parlament profund divizat. Predecesorii săi, François Bayrou și Michel Barnier, au fost înlăturați de cameră în urma unui blocaj asupra planului de cheltuieli, iar Lecornu risca aceeași soartă.

Datoria publică a Franței a atins un nivel record, arată datele oficiale. Raportul datorie/PIB este acum al treilea cel mai ridicat din UE, după Grecia și Italia, aproape dublu față de limita de 60% impusă de regulile UE.

Mujtaba Rahman, director pentru Europa la firma de analiză de risc Eurasia Group, a declarat că toate opțiunile lui Macron sunt „periculoase”, dar că demisia sau alegerile anticipate ar putea duce la preluarea puterii de extrema dreaptă.

Credem că Macron va numi un nou prim-ministru și va provoca opoziția divizată de extremă dreaptă și stânga să coopereze pentru a evita o criză fiscală și politică profundă, a adăugat Rahman.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.