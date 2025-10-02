VIDEO. Venezuela sărbătorește Crăciunul mai devreme, prin decret prezidențial

Luminile festive, globurile și brazii împodobesc capitala Venezuelei, aducând spiritul Crăciunului cu mai bine de două luni înainte de sărbătoare, scrie AFP.
Începând cu 1 octombrie, anul acesta marchează a doua ocazie în care Venezuela celebrează Crăciunul mai devreme, conform decretului președintelui Nicolas Maduro.
Anul trecut, Maduro a mutat sărbătoarea mai devreme în contextul unei crize generate de alegerile prezidențiale contestate, pe care opoziția și Statele Unite le-au acuzat de fraudă.
