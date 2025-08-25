VIDEO. Guvernul Norvegiei propune menținerea ajutorului pentru Ucraina la 8,5 miliarde de dolari în 2026

Guvernul norvegian propune menținerea ajutorului acordat Ucrainei la 85 de miliarde de coroane (8,5 miliarde de dolari) în 2026, același nivel ca și în acest an, a transmis biroul prim-ministrului Jonas Gahr Store, scrie AFP.
Potrivit biroului prim-ministrului Jonas Gahr Store, această decizie reflectă angajamentul continuu al Norvegiei de a sprijini Ucraina în contextul crizei actuale și subliniază importanța stabilității și a solidarității internaționale în fața conflictelor regionale. Ajutorul va continua să fie destinat susținerii nevoilor umanitare, reconstrucției și consolidării instituțiilor ucrainene.
