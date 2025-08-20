VIDEO. Fenomen spectaculos: un glob de foc a luminat cerul japonez

O minge de foc strălucitoare a traversat cerul din vestul Japoniei, șocând locuitorii și fermecând pasionații de astronomie, însă experții au subliniat că a fost un fenomen natural, nu o invazie extraterestră, scrie AFP.

Imagini și înregistrări video apărute online surprind sfera extrem de luminoasă, vizibilă pe o distanță de sute de kilometri, la scurt timp după ora 23:00 (14:00 GMT) marți seara, ora locală.

O lumină albă, cum nu mai văzusem niciodată, a coborât din înalt, și a devenit atât de puternică încât am putut distinge clar conturul caselor din jurul nostru, a declarat Yoshihiko Hamahata, aflat la volan în prefectura Miyazaki, pentru televiziunea NHK.

Părea ca și cum ar fi fost ziua. Preț de o clipă, nu am înțeles ce se întâmplase și am fost extrem de surprins, a adăugat acesta pentru postul public japonez.

Toshihisa Maeda, directorul Muzeului Spațial Sendai din regiunea Kagoshima, sud-vestul Japoniei, a explicat că fenomenul a fost o minge de foc, adică un meteor extrem de luminos. Acesta pare să fi căzut în Oceanul Pacific, a precizat el.

Oamenii au raportat că au simțit aerul vibrând. Era la fel de strălucitor ca Luna, a declarat Maeda pentru AFP.

Conform NASA, obiectele care provoacă astfel de evenimente pot depăși un metru în dimensiune.

Mingiile de foc care explodează în atmosferă sunt denumite, în termeni tehnici, bolizi, deși termenii „minge de foc” și „bolid” sunt adesea folosiți interschimbabil.

