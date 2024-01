Donald Trump l-a învins pe singurul său rival republican, Nikki Haley, în timp ce a ajuns marți (23 ianuarie) spre victorie, în alegerile republicane pentru prezidențiale din New Hampshire, a estimat Edison Research, potrivit Reuters.



„‘Uau, dă impresia că un discurs de genul ăsta ea a câștigat’. Ea nu a câștigat. A pierdut”, a spus Trump unei mulțimi care râdea la o petrecere simultană, la distanță, în Nashua, New Hampshire. “Doar o mică notă pentru Nikki. Ea nu va câștiga.”



Haley a promis că va continua, în ciuda eșecului său, în timp ce Trump se apropie să-și ia revanșa din luna noiembrie, cu președintele democrat Joe Biden. Ea sperase că grupul considerabil de alegători independenți din dezbaterea moderată politic o va duce la o victorie neașteptată care ar putea slăbi „jugul de fier” al lui Trump asupra Partidului Republican.



În schimb, Trump va deveni primul republican care a obținut voturi competitive atât în Iowa – unde a câștigat cu o marjă record, cu opt zile în urmă – cât și în New Hampshire, din 1976, când cele două state și-au consolidat statutul de a fi primele în alegerile preliminare de nominalizare.

Gândacii de Colorado s-au năpustit peste Donald Trump!

Decizia Curții Supreme din Colorado de interzicere a dreptului candidatului la președinție, Donald Trump, de a apărea pe buletinele de vot din acest stat demonstrează disperarea Deep State-ului american. Un fel de Funky Citizens a depus o plângere la instanța superioară din Minnesota, iar judecătorii de Colorado s-au pronunțat suspect de rapid în favoarea petentei. Hotărârea îi cere guvernatorului de Colorado să excludă numele lui Donald Trump de pe lista electorală din acest stat. Aceasta nu se referă la alegerile generale. Presa progresistă anunță o decizie istorică, fără însă a relata despre căile de atac ale apărării. Presa mainstream a demonstrat încă o dată cât de părtinitoare poate fi în minunata lume nouă.

