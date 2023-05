Ed Sheeran ajunge din nou la un tribunal federal din New York pentru un proces privind drepturile de autor

Compozitorul Ed Sheeran a sosit luni, 1 mai 2023, la un tribunal federal din Manhattan pentru reluarea unui proces privind copierea clasicului lui Marvin Gaye, „Let’s Get it On”.

Săptămâna trecută, marți (25 aprilie), Ed Sheeran a depus mărturie la tribunalul federal din Manhattan, la începutul unui proces pentru drepturi de autor, în care e acuzat că hitul său pop britanic „Thinking Out Loud” a furat din melodia clasică a lui Marvin Gaye, „Let’s Get it On”.

Ed Sheeran ajunge la un tribunal federal din Manhattan unde se va confrunta și cu moștenitorii compozitorului Ed Townsend

Moștenitorii compozitorului Ed Townsend, ce a creat împreună cu Gaye hitul din 1973, susțin că Sheeran, casa lui de discuri, Warner Music Group și editorul de muzică Sony Music Publishing le datorează o parte din profituri pentru că au copiat melodia.

Procesul este primul dintre cele trei procese cu care Sheeran s-ar putea confrunta din cauza asemănărilor dintre cele două hituri.

Ed Sheeran ajunge la tribunalul federal din Manhattan pentru un proces legat de drepturile de autor

Superstarul pop britanic Ed Sheeran a sosit marți (25 aprilie) la tribunalul federal din Manhattan pentru un proces pe baza afirmațiilor că datorează o parte din profituri din hitul său „Thinking Out Loud” pentru că a copiat „Let’s Get It On” al lui Marvin Gaye.

Moștenitorii compozitorului Ed Townsend l-au dat în judecată pe Sheeran, casa lui de discuri-Warner Music Group și editorul de muzică Sony Music Publishing pentru că ar fi deturnat clasicul lui Gaye, pe care Townsend l-a co-scris, potrivit Reuters.

În afara tribunalului, avocatul familiei Townsend, Ben Crump, a fredonat cântecul când a fost întrebat cum a simțit că va decurge ziua, spunând reporterilor: „ Așa cum spune Marvin Gaye, „Hai să începem”.

Procesul este primul dintre cele trei pe care Sheeran le-ar putea confrunta din cauza asemănărilor dintre cele două hituri.

Ed Sheeran a ajuns la tribunalul federal din Manhattan după ce moștenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe acesta că a încălcat drepturile de autor

Marvin Gaye a colaborat cu Townsend pentru a scrie „Let’s Get It On”, care a ocupat primul loc în topurile Billboard în 1973. „Thinking Out Loud” al lui Sheeran a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100 în 2015.

Moștenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe Sheeran pentru încălcarea drepturilor de autor în 2017, susținând că „Thinking Out Loud” a copiat „inima” cântecului lui Gaye, inclusiv melodia, armonia și ritmul acesteia.

