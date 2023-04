Ed Sheeran ajunge la tribunalul federal din Manhattan pentru un proces legat de drepturile de autor

Superstarul pop britanic Ed Sheeran a sosit marți (25 aprilie) la tribunalul federal din Manhattan pentru un proces pe baza afirmațiilor că datorează o parte din profituri din hitul său „Thinking Out Loud” pentru că a copiat „Let’s Get It On” al lui Marvin Gaye.

Moștenitorii compozitorului Ed Townsend l-au dat în judecată pe Sheeran, casa lui de discuri-Warner Music Group și editorul de muzică Sony Music Publishing pentru că ar fi deturnat clasicul lui Gaye, pe care Townsend l-a co-scris, potrivit Reuters.

În afara tribunalului, avocatul familiei Townsend, Ben Crump, a fredonat cântecul când a fost întrebat cum a simțit că va decurge ziua, spunând reporterilor: „ Așa cum spune Marvin Gaye, „Hai să începem”.

Procesul este primul dintre cele trei pe care Sheeran le-ar putea confrunta din cauza asemănărilor dintre cele două hituri.

Ed Sheeran a ajuns la tribunalul federal din Manhattan după ce moștenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe acesta că a încălcat drepturile de autor

Marvin Gaye a colaborat cu Townsend pentru a scrie „Let’s Get It On”, care a ocupat primul loc în topurile Billboard în 1973. „Thinking Out Loud” al lui Sheeran a ajuns pe locul 2 în Billboard Hot 100 în 2015.

Moștenitorii lui Townsend l-au dat în judecată pe Sheeran pentru încălcarea drepturilor de autor în 2017, susținând că „Thinking Out Loud” a copiat „inima” cântecului lui Gaye, inclusiv melodia, armonia și ritmul acesteia.

În proces s-a spus că Sheeran a interpretat cele două melodii live ca un amestec și a făcut tranziția „fără întreruperi” între ele. Sheeran a susținut că orice asemănări între melodii implică „blocuri” muzicale de bază care nu sunt eligibile pentru protecția drepturilor de autor.

