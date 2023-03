Bugetul Regatului Unit urmărește să stimuleze creșterea economică și să extindă ajutorul energetic așa cum s-a discutat în Parlamentul de la Londra miercuri.

Economia Marii Britanii va evita o recesiune în 2023, dar se va contracta în continuare în acest an, a declarat ministrul Finanțelor Jeremy Hunt miercuri (15 martie), în timp ce ținea un discurs bugetar care includea măsuri pentru accelerarea creșterii economice și extinderea sprijinului pentru facturile la energie ale gospodăriilor.

Economia Marii Britanii va evita o recesiune anul acesta.

Acesta a fost mesajul transmis de ministrul de finanțe Jeremy Hunt miercuri (15 martie) în timpul discursului său privind bugetul. Dar el a avertizat că economia se va contracta în continuare în 2023.

„Astăzi, Office for Budget Responsibility prognozează că, din cauza schimbării factorilor internaționali și a măsurilor pe care le iau, Regatul Unit nu va intra acum într-o recesiune tehnică în acest an”.

Hunt a spus că produsul intern brut va scădea cu 0,2% în acest an – mai bine decât scăderea de 1,4% prevăzută în noiembrie.

Bugetul Regatului Unit va urmări creșterea economică și extinderea ajutorului energetic, în timp ce inflația este peste 10%



Costurile energiei au scăzut de la sfârșitul anului trecut și au existat unele semne de redresare a datelor economice.

Dar Marea Britanie este singura economie a Grupului celor Șapte care și-a recuperat încă dimensiunea de dinaintea crizei de sănătate.

A trecut deja printr-un deceniu de creștere aproape stagnantă a veniturilor înainte de criza sănătății, în timp ce inflația este încă peste 10%.

Hunt a exclus în planul său bugetar o mare cheltuială sau reduceri mari de taxe.

El spune că restabilirea stabilității a fost prioritatea de când a preluat conducerea la ministerul de finanțe în toamnă, după scurta dar haotică conducere a lui Liz Truss vara trecută.

Dar Hunt a confirmat o prelungire cu trei luni a subvențiilor pentru facturile de energie pentru gospodării.

El a prelungit, de asemenea, un deceniu de înghețare a taxei la combustibil și a anunțat un nou sprijin pentru îngrijirea copiilor.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!