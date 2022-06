Sorana Cîrstea, în semifinalele de la Birmingham

Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 pe iarbă de la Birmingham (Anglia), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, după ce a învins-o pe croata Donna Vekic cu 5-7, 6-3, 6-4.



Cîrstea (32 ani, 36 WTA), a şasea favorită, s-a impus după două ore şi jumătate, în care a reuşit 5 aşi, dar a comis şi 11 duble greşeli, al fel ca adversara sa.



Românca a avut un procentaj superior la punctele realizate cu al doilea serviciu.



Cîrstea are acum 3-2 în meciurile directe cu Vekic (25 ani, 92 WTA), pe care a mai învins-o în 2015, în optimi la Contrexeville, cu 6-7 (4), 7-5, 6-4, şi în acelaşi an în calificări la US Open, cu 7-6 (4), 2-6, 6-4. Vekic a câştigat primul ei meci direct cu Cîrstea chiar la Birmingham, în 2013, în sferturi, cu 6-2, 6-1. A doua ei victorie a venit în 2017, la Biel, cu 6-4, 6-1, în primul tur.



Sorana Cîrstea şi-a asigurat un cec de 11.000 de dolari şi 110 puncte WTA, iar următoarea sa adversară va fi Daiana Iastremska (Ucraina) sau Shuai Zhang (China/N.8).



Tot astăzi, Simona Halep o va înfrunta în sferturi la simplu pe Katie Boulter (Marea Britanie), iar Monica Niculescu şi Gabriela Ruse vor juca în sferturile probei de dublu contra principalelor favorite, Elise Mertens (Belgia)/Shuai Zhang (China).

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!