David Popovici reîncepe facultatea! „Nu e despre mine, este despre binele pe care pot să-l fac”

David Popovici (20 de ani) a dezvăluit că s-a reapucat de facultatea la care renunțase pentru a se pregăti de Jocurile Olimpice. Deși este un sportiv de top, campion olimpic la 200 de metri liber, Popovici nu a neglijat educația. El a susținut examenul de Bacalaureat în primăvara anului 2023, obținând o notă de 8.65, ceea ce reflectă un angajament serios față de studiile sale.

După ce s-a înscris la facultate, Popovici a fost nevoit să-și înghețe anul universitar pentru a se concentra pe antrenamentele necesare pregătirii pentru Jocurile Olimpice. Recent, însă, înotătorul a anunțat că a decis să revină la studii.

O nouă abordare pentru viitor

David Popovici a declarat că se întoarce la cursurile Facultății de Psihologie din cadrul Universității București și că, având un program mai flexibil, se va putea concentra pe studii. „Încerc din nou”, a spus el, subliniind importanța educației în viața sa.

Sportivul a menționat că este atras de domeniul asistenței sociale și că dorește să învețe cum poate să ajute comunitatea. Implicarea sa în diverse cauze sociale este bine cunoscută, iar Popovici a explicat motivația din spatele acestei alegeri: ”Legat de facultate și de psihologie, în primul an am fost nevoit să-mi îngheț anul pentru a mă pregăti pentru Jocurile Olimpice. Numai că anul ăsta încerc din nou, având un program un pic mai liber, să zicem […] Am ales să mă transfer cumva la asistență socială.

Vreau să învăț cât mai bine cum pot să ajut și cum pot să mă implic în astfel de cauze. Dar nu e despre mine, e despre binele pe care pot să-l fac și unde ajunge acest bine, acest bine care vine de la fiecare telespectator, fiecare om care urmărește conturile de social media și decide să intre pe link-urile expuse și să doneze. Cum reușesc să îmbin această viață profesională cu ce fac acum? Nu știu, nu e ușor clar, dar nici nu se compară cu greul prin care trec acei copii. Așa că consider că nici nu am dreptul să mă plâng atât de mult”, a declarat David Popovici, în cadrul unui interviu pentru Digi24.

Pe lângă realizările sale sportive, David Popovici a fost curtat de universități de prestigiu din Statele Unite, care i-au oferit burse pentru a continua înotul la nivel înalt. Cu toate acestea, el a ales să rămână în România, explicând legătura sa profundă cu țara natală. ”Sunt destul de mult legat de țara mea, pentru că aici am crescut, aici am rădăcinile. O scurtă paranteză, niciodată nu mi-a plăcut să fiu numit fenomenul. În schimb, îmi place să fiu numit «omul»”, a adăugat el.