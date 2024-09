Campionul olimpic la înot David Popovici a decis să doneze echipamentul său de premiere de la Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris pentru a strânge 115.000 de euro.

Suma pe care vrea să o strângă David Popovici este necesară pentru construirea unei case familiale care va găzdui copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din Sectorul 5, București.

Potrivit unui comunicat, 11 copii cu nevoi speciale urmează să beneficieze de campania umanitară în care s-a implicat Popovici.

„David Popovici, dublu campion mondial şi campion olimpic la înot, donează Fundaţiei Hope and Homes for Children echipamentul purtat pe podium la Olimpiada de la Paris din acest an. Tricoul, bluza şi pantalonii de trening, alături de încălţămintea sport, sunt obiectele personale pe care David le oferă cu scopul de a aduna 115.000 de euro din suma totală necesară construcţiei unei case familiale pentru 11 copii cu nevoi speciale din ultimul centru de plasament din sectorul 5, Bucureşti. ”, precizează sursa citată.

Echipamentul va fi expus pe perioada campaniei, timp de 10 zile, în cadrul AFI Cotroceni, la parter, în atriumul de la intrarea principală.

În același timp, oricine dorește să se alăture lui David Popovici o poate face printr-o donație de minimum 50 de lei pe pagina de campanie, în perioada 30 septembrie – 9 octombrie 2024.

Câștigătorul echipamentului de premiere va fi desemnat prin tragere la sorți, la finalul campaniei. Premiul îi va fi înmânat chiar de David Popovic



Sportivul român a explicat gestul de a se implica în campania umanitară prin faptul că există „bătălii mai importante și mai tăcute”.