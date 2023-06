Valentin Mihăilă, după „dubla” cu Elveția: „Trebuie să aveți încredere în noi. Nu ne mai criticați atât!”

Valentin Mihăilă, marcatorul celor două goluri ale României din partida cu Elveţia, terminată la egalitate, scor 2-2, a făcut un apel la unitate și susținere din partea suporterilor.

„Am jucat destul de slab, dar toţi ştim că Elveţia este o forţă a Europei şi au fost prezenţi la orice turneu final. În a doua repriză am prins încredere şi ei probabil s-au mai relaxat puţin. Noi suntem o echipă mică, aşa cum spun alţii, dar credeţi în noi, că alţii nu aveţi! Trebuie să aveţi încredere în noi, pentru că suntem o ţară, toţi vrem să ne calificăm la EURO. Nu ne mai criticaţi atât! Am auzit critici că ne-am bucurat în Kosovo… Ce să facem, să plângem? Să nu ne bucurăm că s-a anulat un gol acum?”, a spus Mihăilă la Prima TV.

„Iordănescu mi-a spus să intru şi să am acţiuni individuale, pentru ca asta mă caracterizează, şi să am încredere că putem marca. Şi în Kosovo s-a dovedit că a fost OK când am intrat cei de pe bancă, şi acum la fel. Nu pot să neg că am jucat rău şi în Kosovo şi aici, dar fiţi alături de noi, pentru că alţii nu aveţi, trebuie să aveţi încredere în noi. Nu pot să spun în procente care sunt şansele de calificare acum, dar suntem fericiţi, vom vedea ce se va întâmpla la toamnă”, a adăugat atacantul legitimat la Parma.

Naţionala de fotbal a României a smuls un egal incredibil în faţa echipa Elveţiei, scor 2-2, după ce în minutul 89 era condusă cu 2-0.

România a obţinut un punct foarte important, însă poate nemeritat după aspectul jocului, şansa fiind de mai multe ori de partea tricolorilor în acest meci.

