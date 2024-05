Rusia – Ucraina, ziua 779: Kremlinul spune că declarațiile lui Macron sunt parte a unei tendințe periculoase

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a descris astăzi comentariile recente ale preşedintelui francez Emmanuel Macron despre o posibilă intervenţie a Franţei în Ucraina ca făcând parte dintr-o “tendinţă foarte periculoasă”.



Într-un interviu acordat săptămânalului britanic The Economist, Macron nu a exclus trimiterea de trupe franceze în Ucraina în anumite circumstanţe, poziţie pe care o mai exprimase şi în trecut.



“…Aceasta este o declaraţie foarte importantă şi foarte periculoasă”, a spus Peskov într-un briefing. “Franţa, prin şeful statului, continuă să vorbească despre posibilitatea implicării sale directe, pe teren, în conflictul din Ucraina”, a adăugat el.



Totodată, Kremlinul a calificat declaraţia ministrului de externe britanic David Cameron – cum că Ucraina ar putea folosi armele britanice împotriva ţintelor din interiorul Rusiei dacă doreşte s-o facă – drept o “escaladare directă” a conflictului.



Cameron a promis, joi, trei miliarde de lire sterline sub formă de ajutor militar anual pentru Ucraina pentru “cât timp este nevoie”, adăugând că Londra nu are nicio obiecţie cu privire la utilizarea armelor în interiorul Rusiei.



Peskov a descris comentariile lui Cameron ca fiind periculoase şi îngrijorătoare şi a spus că ar putea pune în pericol întregul sistem de arhitectură de securitate europeană.

Citește și:

A 778-A ZI DE RĂZBOI

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!