Tragedie la Napoli! Un tânăr a murit, după ce a fost împușcat în timp ce sărbătorea titlul cucerit de echipa locală

Un tânăr de 26 de ani a decedat în noaptea de joi spre vineri la Napoli, după ce a fost rănit cu focuri de armă trase cu prilejul sărbătoririi celui de-al treilea titlu de campioană a Italiei la fotbal câştigat de Napoli.

Alte trei persoane au fost rănite cu focuri de armă, însă nu se ştiu împrejurările în care au fost rănite, dacă au legătură cu victoria echipei napolitane sau este vorba de o acţiune criminală, a scris cotidianul Il Corriere della Sera.

După anunţul decesului tânărului napolitan, mai mulţi apropiaţi ai acestuia au creat pagube la spitalul Cardarelli unde fusese transportat.

Carabinierii au deschis o anchetă pentru a determina condiţiile în care s-a produs incidentul în plin centrul istoric al oraşului.

În total, 203 persoane s-au prezentat la serviciile de urgenţă din oraş, pentru vătămări sau stări de rău, conform La Stampa, inclusiv pentru răni produse de arme albe, explozii de petarde, căzături, atacuri de panică sau crize de astm cauzate de inhalarea de fum.

Naples last night after Napoli won Scudettopic.twitter.com/kZZjOCUfXw — Total Football (@TotalFootbol) May 5, 2023

SSC Napoli a devenit oficial campioană a Italiei la fotbal, la 33 de ani de la precedentul titlu, joi seara, după rezultatul de egalitate înregistrat în deplasare cu Udinese, 1-1, în etapa a 33-a din Serie A.

Cu cinci etape înainte de final, Napoli, care mai avea nevoie de un singur punct pentru a-şi asigura titlul, nu mai poate fi ajunsă în clasament şi îşi trece astfel în palmares al treilea trofeu de campioană a Italiei, după cele două obţinute în era Maradona (1987 şi 1990).

Udinese a deschis scorul prin Sandi Lovric (13), dar atacantul nigerian Victor Osimhen a egalat după pauză (52), când a marcat al 22-lea său gol în acest sezon de Serie A.

