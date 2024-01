Gică Hagi, înaintea duelului cu FCU Craiova: „Ne-au dat o lecție în meciul tur”

Înaintea meciului cu FCU Craiova, antrenorul Farului Constanţa, Gheorghe Hagi, a declarat că oltenii i-au dat o lecţie formației sale în meciul tur, prin victoria cu 4-0.

El speră ca echipa sa să repete vineri jocul bun prestat în primul meci oficial al acestui an, cu Universitatea Craiova, câştigat cu scorul de 2-1.

„Am început anul foarte bine. Am avut o deplasare foarte grea la Craiova, unde echipa a arătat că am făcut o pregătire foarte bună, că am făcut bine că am rămas acasă, chiar dacă clima a fost mai grea. Cred că s-a văzut pe teren, echipa a arătat bine, am câştigat într-o deplasare grea. Acum întâlnim acasă cealaltă echipă din Craiova. Va fi un meci total diferit din punctul meu de vedere, cu un adversar la fel de talentat şi de valoros, care are foarte mult talent. Jucăm acasă şi de asta spun că va fi un pic diferit, în sensul de a controla jocul şi intensitatea. Sperăm să o facem, ştiu că suntem capabili. Eu sunt încrezător în potenţialul echipei. Suntem conştienţi de faptul că adversarul ne-a dat o lecţie în tur, pentru cum am intrat pe teren. Sperăm să repetăm jocul bun făcut la Craiova, în deplasare. Muncim pentru a lua cele trei puncte”, a declarat Hagi.

Tehnicianul spune că îi plac meciurile în care se marchează multe goluri, dar că preferă ca vineri echipa sa să înscrie unul mai mult decât adversarul.

„Eu vreau să dăm un gol mai mult decât ei, chiar dacă îmi place să se marcheze multe goluri, acum nu contează câte se vor marca. Toate meciurile sunt grele la început, contează să ţi-l faci uşor, trebuie să facem un meci bun. Ceea ce am văzut în prima etapă, îmi dă încredere că putem face şi mai bine”, a mai spus Hagi.

Farul Constanţa întâlnește FCU Craiova vineri, de la ora 20:00, pe terenul Central din Ovidiu, în prologul etapei cu numărul 23 a Ligii 1.

