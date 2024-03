Declarațiile lui Albion Rrahmani, după „dubla” din derby-ul cu FCSB

După ce a marcat o „dublă” în derby-ul cu FCSB, câștigat de Rapid cu scorul de 4-0, atacantul kosovar Albion Rrahmani a declarat că formația sa a meritat victoria şi scorul putea fi chiar și mai mare.

„A fost un derby frumos, cu un public numeros, 40.000 de fani nu sunt puţini. Le mulţumesc suporterilor noştri pentru susţinere, a fost plăcut să sărbătorim împreună. Am jucat foarte bine azi, toţi am dat 100%, aşa cum facem de fiecare dată. Am meritat să câştigăm şi am mai ratat numeroase ocazii. Sunt nişte sentimente senzaţionale atunci când marchezi. Mă bucur şi pentru Krasniqi că a marcat. Noi ne cunoaştem foarte bine pentru că am jucat mult timp împreună la Ballkani”, a spus autorul a două goluri în partida de pe Arena Naţională la postul DigiSport.

„Eu sunt foarte bine acum fizic, voi trage de mine ca să continui la acelaşi nivel până la finalul sezonului. Norocul este familia mea. Tatăl meu a fost şi el fotbalist şi talentul îl moştenesc de la el. Mă antrenez mult şi împreună cu el”, a adăugat atacantul kosovar.

Rrahmani a menţionat că echipa sa va lupta până la final pentru câştigarea titlului. „Bineînţeles că luptăm la titlu, suntem într-o formă foarte bună, arătăm un fotbal bun. Ne vom lupta pentru titlu până la final”, a explicat el.

Rapid a învins-o fără drept de apel pe FCSB, cu scorul de 4-0, pe Arena Națională, în derby-ul ultimei etapea sezonului regular din Liga 1.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!