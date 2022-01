Poliția a găsit un arestat dispărut de două săptămâni, care fugise de sub escortă. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are de executat o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare, pentru infracţiuni la regimul rutier. Mai exact, condusese un autovehicul având permisul suspendat.

Bărbatul fugise de sub escortă la 21 decembrie 2021, de la aeroportul din Cluj Napoca, unde sosise cu un avion de la Londra. Marea Britanie tocmai îl extrădase, la cererea României. În momentul în care a dispărut, infractorul era sub paza Poliției de Frontieră a României.

Infractorul a fost găsit, luni, 3 ianuarie 2022, la Timișoara. Polițiștii l-au remarcat chiar în apropierea sediului Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Timiș.

Arestat dispărut care susține că tocmai dorea să se predea la Poliție

Luni, în momentul în care l-au reținut din nou, condamnatul le-a declarat polițiștilor că intenționa să se predea. El a fost transportat la penitenciarul Timişoara, în vederea executării pedepsei cu închisoarea.

