Negoiță, singurul primar din București care organizează petrecere în aer liber de Revelion. Cine va concerta

Delia, Voltaj Guess Who şi alţi artişti vor cânta în noaptea de Revelion la singura petrecere în aer liber organizată în Capitală, în Parcul Titan.



Organizatorii promit cinci ore de „distracţie şi energie pozitivă”. Evenimentul, ajuns la cea de-a zecea ediţie, este organizat de Primăria Sectorului 3, sub sloganul „Esenţial: Fii de viaţă!”, un îndemn la „o viaţă dinamică, plină de energie şi bucurie”.



„În noaptea de Revelion, bucureştenii se vor distra alături de Voltaj, Delia, Guess Who, Emma, Marius Mihalache Band, Cosmin Seleşi Orchestra. Acesta a pregătit un moment artistic excepţional ce ne va aminti de perioada de aur a muzicii pop & disco – anii ’80 şi ’90. Vom celebra Anul Nou ascultând piese clasice reorchestrate în variantă proprie, dar şi muzică uşoară. Celebrarea Anului Nou va începe cu o explozie de energie, esenţială pentru o noapte de neuitat, alături de Manuel Riva, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din România”, informează Primăria Sectorului 3.



Ieri, într-un mesaj pe Facebook, primarul Sectorului 3, Robert Negoiţă, a anunţat că pregătirile pentru eveniment sunt „aproape gata”.

El a precizat că evenimentul, care va începe la ora 20,00, se desfăşoară în Parcul Titan, cu acces pe la intersecţia Bulevardul Liviu Rebreanu – Strada Câmpia Libertăţii.



„Uitaţi scena, cu lumini, cu tot ce înseamnă artificii; oamenii care lucrează pentru a face ultimele pregătiri. Profit şi de această ocazie să vă anunţăm că totul este în regulă şi să vă invităm cu mult drag mâine (sâmbătă – n.r.) seară, să ne vedem aici, să petrecem împreună noaptea dintre ani, cu artişti, cu cântăreţi faimoşi, cu multe surprize, cu un spectacol adevărat”, a spus el.



Totodată, Brigada Rutieră a transmis că traficul rutier va fi restricţionat în noaptea de sâmbătă spre duminică pe un segment al Bulevardului Liviu Rebreanu din Capitală cu ocazia spectacolului de Revelion organizat în Parcul Titan.



Astfel, se va restricţiona traficul rutier în intervalul 31 decembrie, ora 19.00 – 1 ianuarie, ora 00.30, pe Bulevardul Liviu Rebreanu segmentul de drum cuprins între Strada Câmpia Libertăţii şi Bulevardul Nicolae Grigorescu, Strada Câmpia Libertăţii, segmentul de drum cuprins între Strada Baba Novac şi Bulevardul Liviu Rebreanu, Strada Lunca Bradului, segmentul de drum cuprins între Bulevardul Liviu Rebreanu şi Bulevardul Nicolae Grigorescu.

