Sistemul de educație din România este neschimbat de peste 70 de ani și nu ține cont de evoluția societății și a nevoilor copiilor din ziua de astăzi, este de părere Ovidiu Atanasiu, fondatorul AmSchool și Success Academy. El ne-a vorbit într-un interviu despre soluțiile pe care copiii le au astăzi pentru dezvoltare.

Care considerați că este principala problemă a sistemului de învățământ din țara noastră?

Un sistem neschimbat de peste 70 de ani, un sistem care nu ține cont de evoluția societății și a nevoilor copiilor din ziua de astăzi nu are cum să funcționeze. Și se vede. Nu există o problemă principală. Vorbim de un cumul de probleme care acționează interdependent. De la modul în care sunt gândite spațiile de învățare, la modul în care sunt create manualele și lecțiile, la atitudinea profesorilor, la procesul de învățare, la evaluarea reproductivă, la sistemul de finanțare al școlilor. Tot. În AmSchool am regândit totul. Am exclus ideea de a dezvolta ”încă o școală privată” în București. Suntem singura școală din România adaptată 100% la copii și la contextul actual.

În ce măsură răspunde sistemul de învățământ din țara noastră nevoilor de pe piața muncii?

În acest moment, între sistemul de educație și piața muncii există o prăpastie uriașă. Deci aș răspunde că într-o foarte mică măsură. Când am început Success Academy am făcut un studiu pe această temă și recunosc că am avut o foarte mare surpriză. Asta se întâmpla acum 7 ani. Nu-mi imaginam distanța. Având în paralel diverse proiecte în zona de business, mi-am întrebat clienții și aproape toți mi-au spus ”nu avem oameni pregătiți”. Când am întrebat ce înseamnă ”pregătiți”, mă așteptam să enumere subiecte tehnice de pregătire, specifice companiilor. Dar, din păcate, majoritatea răspunsurilor au fost în zona: ”nu știu să relaționeze/comunice”, ”nu știu să argumenteze”, ”nu știu să prezinte”, ”nu vorbesc limba engleză”, ”nu știu să rezolve probleme”, ”să decidă”, ”să-și asume responsabilitatea”, ”să planifice” etc. Atunci am înțeles ce avem de făcut în Success Academy. Să ”umplem” prăpastia. Dacă Success Academy este cel mai complex program de dezvoltare personală, leadership și antreprenoriat, AmSchool este școală-școală. Ideea ne-a venit de la tinerii cu care lucram și care își doreau o școală liberă (gimnaziu și liceu).

Cum schimbă AmSchool acest lucru?

AmSchool este singura școală ”flipped education”. Asta înseamnă că am schimbat responsabilitatea predării, de la profesori, cu responsabilitatea învățării. Principiul este simplu. Degeaba se chinuie un profesor să predea dacă tu nu-l asculți și nu-ți asumi responsabilitatea învățării. De aceea, încă de la început și sub ghidaj, studenții noștri învață 2 lucruri esențiale ce devin mod de viață: responsabilitate și autonomie. Ne dorim copii care să învețe de plăcere și autonom. Pe de altă parte, AmSchool este o școală creată pe un mindset de business. Nu știu cum să traduc asta cât mai corect. Suntem foarte pragmatici și concentrați pe zona de antreprenoriat. Prin mentoring, coaching, consiliere, îi sprijinim pe tineri să obțină performanța pe toate materiile. Principiile din business funcționează perfect în școală. Și când tinerii noștri cresc într-o cultură adaptată la piața muncii, e clar că vor avea un timp rapid de adaptare la orice tip de organizație.

Care sunt șansele de integrare rapidă pe piața muncii a celor care termină astăzi studiile în cadrul AmSchool, comparativ cu cei care urmează sistemul tradițional de învățământ?

Tinerii cu care lucrăm nu se pregătesc să intre acum pe piața muncii. Noi îi pregătim, indirect pentru mediul de business. Ei se pregătesc acum să meargă la facultăți, fie în România, fie oriunde în lume. De aceea, nu aș putea face o comparație aici. Ce știu sigur este că, față de sistemul clasic de învățământ, în AmSchool nu există ”tocit”, evaluări reproductive, lucruri inutile. Pentru a finaliza cu success o materie de semestru, copiii au nevoie să-și folosească gândirea critică. Ăsta este un foarte mare atu atunci când vrei să intri pe piața muncii.

De la ce vârstă sunt recomandate cursuri precum cele din cadrul Succes Academy?

În Success Academy un tânăr poate să vină de la 11 ani și pănă la 18-19 ani. Avem programe de Juniori si de Adolescenți. Programele de dezvoltare personală sunt esențiale pentru dezvoltarea lor. Pentru modul în care se îndreaptă în viață. Pentru că, până la urmă, ceea ce facem noi este să le dăm instrumentele necesare cu care să opereze autonom în viața personală sau profesională. Și este o mare nevoie pe zona aceasta. Noi avem peste 500 de copii si adolescenți cu care lucrăm anual.

Ce costuri presupun astfel de cursuri? Atât la AmSchool, cât și la Success Academy?

La Success Academy lucrăm săptămânal și taxele sunt între 1000-2000 de euro anual. În AmSchool lucrăm zilnic și, în funcție de nivel – gimnaziu sau liceu – și de tipul de program preferat, taxele lunare sunt între 440 și 890 euro pe lună.

Câți cursanți urmează astăzi programele AmSchool?

În anul școlar 2022-2023 lucrăm cu 120 de tineri înscriși pe ambele programe – gimnaziu și liceu. Pentru că avem un principiu care spune că nu poți vorbi de educație din momentul în care nu-ți mai cunoști personal tinerii cu care lucrezi. Dar, nu vom crește la mai mult de 200 de copii.