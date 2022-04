Arctic va avea un hub regional întins pentru piese de schimb ce va deservi 23 de țări

Arctic, cel mai mare producător de electrocasnice, ce deţine două fabrici în România, la Găeşti şi Ulmi, unde produce frigidere şi maşini de spălat, a deschis în apropierea autostrăzii Piteşti-Bucureşti un hub regional de piese de schimb ce va aproviziona 23 de ţări.

Situat în Căteasca, judeţul Argeş, noul depozit ocupă o suprafaţă de 10.000 metri pătraţi, include birouri şi zone funcţionale pentru noii angajaţi şi are o capacitate de stocare de 11.500 metri cubi.

„România are un rol strategic, la intersecţia a trei mari pieţe, ceea ce o face ideală atât ca hub de producţie, cât şi ca un centru important de coordonare a activităţilor logistice. În acelaşi timp, deschiderea acestui depozit se aliniază strategiei noastre de sustenabilitate, axată pe produse fiabile, cu grad de reparabilitate ridicat şi pe reducerea amprentei de carbon”, spune Murat Büyükerk, Chief Executive Officer Arctic, conform Ziarul Financiar.

Hub-ul va deservi în prima fază 15 ţări din Uniunea Europeană şi opt din afara blocului comunitar. Ulterior, reţeaua se va extinde, urmând să includă şi alte state europene.

Arctic va asigura în acest nou hub regional piese de schimb pentru toate produsele vândute de Arctic și Arcelik

Potrivit oficialilor companiei, centrul va asigura piese de schimb pentru toate produsele vândute de Arctic şi Arçelik, în principal pentru categoriile frigidere, maşini de spălat rufe, maşini de spălat vase şi aparate de aer condiţionat.

Piesele provin de la cele două fabrici Arctic din România, Găeşti şi Ulmi, de la cinci fabrici Arçelik din Turcia şi din China.

„Hub-ul va îmbunătăţi semnificativ viteza şi calitatea serviciilor companiei în regiune, termenele de livrare fiind reduse în medie cu 14 zile. Depozitul reprezintă un avantaj pentru piaţa domestică, care va avea astfel un acces facil la stocuri importante de piese de schimb, ceea ce va influenţa pozitiv activitatea reţelei de service-uri Arctic”, spun reprezentanţii Arctic .

Producătorul de electrocas­ni­ce are pe plan local peste 3.600 de salariaţi, fiind unul dintre marii angajatori. Cei mai mulţi dintre sa­lariaţi lucrează în producţie, adică în una dintre cele două fabrici din Găeşti şi Ulmi, ambele în judeţul Dâmboviţa.

Cu o istorie de peste o jumătate de secol, Arctic face parte din grupul turc Arçelik din 2002, perioadă în care atât cifra de afaceri, cât şi capacitatea de producţie au crescut semnificativ.

Arctic a obţinut în 2020 (ultimul an pentru care există date publice disponibile) afaceri de peste 2,7 mld. lei, în urcare de la 2,5 mld. lei în anul anterior, ceea ce înseamnă un plus de 8%. În primul an de pandemie, 2020, fabrica de la Ulmi a avut primul său an complet de funcţionare.

Cifrele raportate la Ministerul de Finanţe se referă atât la businessul de producţie, cât şi de import şi distribuţie (produse electrocasnice aduse în România din alte fabrici ale grupului).

