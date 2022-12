Scoateți-vă copiii din Universitățile neomarxiste!

Insistența profesorului André Krouwel, de la Universitatea VU din Amsterdam, de a completa un chestionar pentru un sondaj privind situația politică și socială din România m-a făcut să purced la drum. Completez tot felul de căsuțe cretine, ca să-mi exprim opinia. Credeam că pot să-i ajut, fiindcă mi-au precizat că e un important studiu științific. Și ce să vezi? Acțiunea e o manipulare dolosivă, de un obscurantism dogmatic, demn de Școala de la Frankfurt, despre care am scris tomuri.

André Krouwel este Fondator al Busolei Electorale. Ca unul care am făcut parte din American Association of Political Consultans (AAPP), am zis că omul e chiar interesat de opiniile politice și despre cadrul social din țara mea. Insistența sa (mi-a trimis mai multe mail-uri succesive) mă face să-mi iau un răgaz de timp.

Deschid al treilea mail, urmez pașii, completez o serie de căsuțe cu numere pare și impare (asta ca să mă verifice că nu sunt “inteligent artificial”). Cei care citesc ziarul online pot să se convingă singuri. Un click aici. Să nu creadă părinții de studenți ai marilor universități ale lumii că bat câmpii!

De mai mulți ani, v-am prevenit! Aveți grijă în ce ghetouri intelectuale vă înfundați copiii. Afară-i vopsit gardul, înăuntru e Freud în travesti, biciuind un calculator cu zvastica marxistă, având scopul nedeclarat de “spălare pe creier” a noilor generații.

Progresismul nu poate fi asumat de către tineri, dacă nu li se netezesc sinapsele neuronale și nu li se picură elixirul fericirii, de-a face parte din nomenclatura salvaționistă a lumii.

Graffiti făcut de un tânăr pe strada H din New York, după protestele declanșate de moartea lui George Floyd



Tinerii sunt inocenți. Jupânii dogmatici, ascunși prin grotele progresiste, știu cât de ușor e să-l pună pe Uica Freud în mișcare și cum să-l ajute la desfacerea ilustrei sale canapele, cu scopul de a “vindeca” pacienții de legăturile cu trecutul și tradițiile neamurilor lor.

Fondatorul Busolei Electorale îmi spune că studiul e deosebit de important pentru Universitatea VU din Amsterdam. Mesajul e scris în limba română. Cică aș fi aplicat eu anterior. Nici vorbă.

Dar pentru a nu ține cititorii cu sufletul la gură, am să dezvălui prima întrebare: “Știați că de la revoluția industrială încoace, planeta s-a încălzit cu 1,5 grade Celsius? Dacă da, aveți un link în care să vi se confirme motivele acestui fapt. Dacă sunteți convins de rezultatul cercetărilor, vă rugăm să spuneți “Da” și distribuiți pe paginile dumneavoastră de socializare datele evidente. Am spus “Da” ca Ion Lăptaru în Gara din Berlin.

Mai departe. “Știați că eliminarea cărnii și a lactatelor, în numai două din trei mese pe zi, (virgulele nu erau incluse n.a.) ar putea reduce emisiile de carbon din industria alimentară cu 60 %? Este un mod simplu de a lupta împotriva #schimbărilor climatice #ManyLabsClimate 1 sursă: the Economist – reprezintă a doua fereastră a așa-zisei întrebări. Și iar apare obsesia multiplicării minciunii: “Sunteți dispus să împărtășiți opinia pe rețelele de socializare?” Dacă “Da,” puteți merge mai departe. Ca ovisul din Generația Z, am spus “da.” Mai departe, “susțineți închiderea minelor și renunțarea la combustibilul fosil?” – “sunteți de acord cu sporirea investițiilor în mediu?” Și urmează un purcoi de corectitudini politice. La un moment dat, am spus că nu sunt de acord. Și, stupoare, organizația care dorea să-mi afle opinia, nu m-a mai lăsat să merg mai departe. Inteligența artificială s-a prins că nu sunt din “dead seat,” adică din lumea celor care admit că orice formă de cozonac poate fi chiar cozonac. Astfel, am ratat viitoarele întrebări, probabile, despre dorința mea de a mânca lăcuste și alte bazaconii.

Un nou Cambridge Analytica

Intrând pe pagina de internet a Universității, aflu că André Krouwel e născut în același an cu mine. Predă științe politice și comunicare la Vrije Universiteit Amsterdam și este fondatorul și coproprietarul Kieskompas (Busolei electorale), fiind “una dintre cele mai importante aplicații de consiliere pentru vot din întreaga lume,” asta scrie acolo. Adică un fel de Cambridge Analytica, am spune noi, altă specialistă în influențarea voturilor. Domnul profesor e doctor în comportamentul electoral, predă științe politice, e specializat pe discursul naționalist, cercetează lumea euroscepticilor, extremiștii. “Îi ce trebuie,” mi-am șoptit în barbă.

În Olanda, corupția e un subiect tabu

Dând să verific aplicația, Busola electorală, aflăm că aceasta le permite alegătorilor să determine ce partid politic este cel mai potrivit. „Folosite de milioane de alegători din peste 40 de țări, proiectele Election Compass colectează eșantioane mari de tip N non-probabil, care oferă oportunități unice de a studia mecanismele de luare a deciziilor din spatele alegerii partidelor.” De fapt, cele patruzeci de milioane de useri sunt randate și fezandate de partidele politice pe mulți bani. În Europa există o lege a GDP-ului. Oare e legal ce face André Krouwel? Sau, în țara lui Mark Rutte, corupția e tolerate de stat? Că, Doamne iartă-mă, n-am auzit de lupta anticorupție în Olanda.

P.S. Aflu că există peste două sute de studenți români la Universității din Amsterdam. Frunzărind paginile specializate pentru ei, mi-am adus aminte că în Parângm am cunoscut un cioban al cărui fiu era trimis pe banii – de pe oile din munte – la școală. L-am sunat. Mi-a răspuns. Era încântat că mai stăm de vorbă. L-am îndemnat să-și chestioneze băiatul despre lupta împotriva carbonului. Și să-l mai întrebe cum e cu lupta împotriva fermierilor. După puțină vreme, îmi reîntoarce apelul și-mi spune disperat că fiul l-a sfătuit să vândă cât mai repede mioarele, că vine noua lege a interzicerii creșterii animalelor. Copilul chiar credea că asta e calea, lumina și viața prosperității. Săracul, Bade…

Vocile lumii

Profesor André Krouwel

Fondator al Busolei Electorale

Profesorul progresist André Krouwel

„Susținătorii lui Vladimir Putin se află probabil printre cele mai conservatoare pături ale societății rusești, în special printre cei care tânjesc după întoarcerea la trecutul „de aur” adesea prost definit, precum și a celor pesimiști, care nu-și găsesc rostul vieții” – afirmă un studiu efectuat de André Krouwel & comp, citat de EUROPP – European Politics and Policy, blogul London School of Economics and Political Science.

