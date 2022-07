“Minunata lume nouă” a celor altfel

Prea mult se discută despre “1984,” cartea care l-a lansat pe Big Brother, a lui George Orwell (scrisă în 1948) sau mai recenta “Povestea slujitoarei” a canadiencei Margaret Atwood, trecând cu greu peste resetarea lui Yuval Noah Harari, care a prezis lumea viitorului, și nu ne mai amintim despre volumul care ne-a răscolit adolescența: “Minunata lume nouă,” scris în 1936 de Aldous Huxley.

Ce au toate în comun? Un univers distopic. O lume neașteptată, vitriolantă, bizară și anti-creștină.

Ceva ce nouă, cititorilor de cărți, ni se pare un coșmar. Un salt înapoi în timpul dictaturilor de orice fel.

Concediul e bun nu doar pentru băile de soare, ci și pentru stropit pagini din cărți cu stropii îngăduinței. Doar un om liber vrea să cunoască Infernul. Orice rătăcit poate fi combustie ideologică, un sclav al noii ordini mondiale. Astfel de oameni altfel sunt victimele sigure ale post-adevărului.

“Minunata lume nouă” este despre ce nu credeam că vom păți. Scrisă în 1949 și interpretată de generația Baby-boomer-ilor drept o scriere Science Fiction, recitită, pare profetică.

Prin adolescență, când rădeam rafturile de cărți cu ochii, mi-a căzut în mână un autor necunoscut. Apărea în seria “Clasici ai literaturii moderne” a prestigioasei edituri Univers. Am respins-o, în primă lectură. Era prea horror, pentru gusturile mele. Nu înțelegeam ce-i aia o lume fără iubire, cu un Dumnezeu surogat și indivizi fără memorie.

Minunata nouă lume a lor, nu a noastră

Mi se părea hilară o campanie de închidere a muzeelor lumii, de distrugere a istoriei, prin arderea cărților care nu-i erau dedicate “Fordității sale” și existența unei fabrici de fecundări asistate și modificările cromoziomale pentru apariția Omului nou.

„Halatele lucrătorilor erau albe, mâinile lor erau îmbrăcate în mănuși de cauciuc de culoarea palidă a cadavrelor. Lumina era înghețată, moartă, fantomatică. Doar tuburile gălbui ale microscoapelor dădeau luminii o oarecare consistență, făcând-o să se întindă ca untul pe țevile lustruite, o dungă molatică lângă alta, într-o procesiune nesfârșită de-a lungul meselor de lucru.

– Iar aceasta, spuse Directorul deschizând ușa, este Sala de Fertilizare.

Când intră Directorul Centrului de Incubație și Condiționare, trei sute de fertilizatori, aplecați asupra instrumentelor lor, erau adânciți în muncă într-o tăcere prin care li se putea auzi și respirația ”- astfel explică Huxley imensul laborator de creare a “minunatului om nou.”

Te prinzi greu în gulguta literară a autorului profetic. Are multe bucle, dar modul cum explică viața elementelor procesate este fantastic.

desen de Ștefan Popa Popa’S

Laboranții Marelui Stăpân au creat un altfel de om. Ascultător, socializant, lipsit de viziuni, dar și de temeri. Emoțiile, iubirea, sentimentele erau scoase din individ de pachețele zilnice de “Soma,” un drog de ucis sufletul. Aici e cheia narațiunii. Cât de departe părea omul nou și acum cât de aproape este?

La școala comunistă, ni se vorbea despre hidoasa creatură. Nu o doream să o găsesc și în literatură.

Îmboldit de un hispanist nedus cu pluta alienării, am recitit “Minunata lume nouă” (a voastră, nu a noastră). Am parcurs-o cu noduri în gât și cu respirații largi de vară, între două ture de înot.

Dar despre ce, Doamne, scrie în carte?

Moment, cum ar zice neamțul, neobișnuit cu pauzele, ca noi balcanicii.

Când am primit desenul Maestrului Ștefan Popa Popa’S, am constatat că titlul e scris invers decât cum s-ar cuveni. “E o anti-carte” – am zis amândoi, deodată.

Încă de la început (iertare, pentru disertația prea lungă), cartea este un roman neconvențional. Momentul culminant este apariția ”sălbaticului,’ găsit în rezervația indienilor americani, care se îndrăgostește de Lenina Hatchery, partenera de sex a lui Bernard Marx (vedeți de ce n-am vrut să citesc în adolescență cartea, ce nume au personajele?)

Focosul din Malapais se bucură că pleacă la Londra, împreună cu ei. “”Acolo, face cunoștiință cu ”binefăcătorii” generațiilor de gemeni, trași la indigo, apăruți pe lume ca scule de sistem, care să-l servească pe Sanctitatea Sa, Ford.

Micuților li se insuflau, încă din faza biberonului, lecții despre sex și li se crea dependența de sistem.

Aflând cu ce se ocupă Noua Londră, iubărețul a citat-o pe Miranda din piesa de teatru Furtuna scrisă de William Shakespeare:„O minunată lume nouă în care trăiesc astfel de oameni.”

Pregătiți din scutece cu orele de sex. Ce părea o utopie, e azi realitatea inegalabilului viitor

Acești oameni au fost pregătiți din scutece să li se pară dezgustătoare dragostea. Să repudieze căsătoria, ca un fapt învechit. Să facă avorturi nemiluite, pentru că de civilizație se ocupă laboranții.

Colonizatorii din poveste au ocupat insula Creta cu specimene învățate să se războiască, să facă greve, să se autodistrugă, pentru ca în final să facă apel la “controlorii mondiali,” să vină și să o conducă. “Cum nu poți face mașini fără oțel – nici tragedii fără instabilitatea socială,” spunea șeful fabricii de produs bărbați azospermici.

La moartea Leninei, Sălbaticul s-a închinat. I s-a cerut să se ridice. Gestul său fiind considerat ofensator pentru duzinile de gemeni, aduși pentru “condiționarea dependenței de moarte.” Evident că feciorul din Rezervație a enervat Marii Controlori, când l-a invocat pe Dumnezeu. Parcă și în Marx, “religia era opiumul popoarelor.”

Lecturați și veți fi liberi!

Vocile lumii

Brave New World/Minunata lume nouă

Șiruri întregi de gemeni, generații produse în fabrica de incubație și de fertilizare

Serial Netflix “Serialul Brave New World/Minunata lume nouă, inspirat de celebrul roman al lui Aldous Huxley, simplifică temele cărţii. Minunata lume nou invită la o contemplaţie cu privire la esenţa umanităţii, contemplaţie sincronizată perfect cu vremurile tulburi în care trăim. Nu există niciun mijloc cinematografic mai bun pentru a comenta pe seama problemelor societăţii decât o distopie. Şi exact asta este şi Minunata lume nouă, serial a cărui acţiune are loc câteva sute de ani în viitor, când societatea găzduită de futuristul oraş Noua Londră este împărţită în clase sociale distincte, cu grupul Alpha drept elită absolută, iar Epsilon şi Gamma drept sclavi fără nicio greutate în “corpul social” al societăţii,” scrie Trezireainteligentei.ro

