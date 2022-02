După 20 de ani de dictatură, Putin și cercul său delirează în privința Ucrainei

Pe 24 februarie, milioane de ucraineni din Europa s-au trezit cu o veste pe care nu le venea să creadă. Frumoasa noastră casă este atacată. Făceam o plimbare obișnuită la micul dejun, străzile Berlinului erau liniștite, cerul era albastru și ca primăvara, iar oamenii își făceau treburile – dar tot ce vedeam în fața ochilor mei erau explozii.



Ucraina este în război de opt ani deja. Dar pentru o vreme mișcările militare au fost limitate: conflictul a devenit rutină. În urmă cu opt ani, am pierdut accesul în orașul meu natal, Luhansk. Situată aproape de granița cu Rusia în 2014, a devenit capitala uneia dintre republicile separatiste, controlată de rebelii pro-ruși.



Mama mea s-a mutat la Kiev și ne-am gândit că ce era mai rău era în urmă și că ne putem reconstrui viața. Dar ne-am înșelat. Acum ea este acolo, ascultând exploziile și urmărind fumul care se ridică peste aeroportul militar din Gostomel de la ferestrele prin care se bucură în mod normal de apusuri pitorești. Mama mea, o ucraineană vorbitoare de rusă din Lugansk, una dintre aceia despre care Putin crede că are nevoie de protecție de naționaliștii ucraineni, strigă – „Este atât de nedrept. Rușii mi-au furat casa o dată și acum sunt aici să-mi fure din nou casa.”



Dar Putin nu o va auzi pe ea și pe alți peste un milion de ucraineni care au fugit din Donbass-ul ocupat pentru a-și continua viața în Ucraina independentă. Nu-i pasă de realitate. Nu-i pasă de oamenii vii. Trăiește într-o lume imaginară în care doar continentele contează („geopolitica”, o numesc oameni ca el) și în care totul este despre lupta pentru putere. Un băiat care se joacă la război, doar cu oameni care mor pe bune.



Ceea ce este uluitor este adâncimea ignoranței sale despre Ucraina. Până la urmă suntem vecini. Rușii, dintre care mulți au legături de familie cu ucrainenii, ar trebui să ne cunoască mai bine. Dar se pare că 20 de ani de dictatură i-au făcut pe unii oameni surzi și orbi. Putin și confidentii săi par să creadă sincer că Ucraina are un guvern naționalist, că oamenii ei tânjesc să se reîntâlnească cu frații lor ruși (mai întâi Putin, apoi președintele Dumei de Stat au exprimat astfel de opinii).



Ei nu pot înțelege că Ucraina a organizat alegeri libere și corecte de zeci de ani, ceea ce înseamnă că guvernul nostru susține de fapt ceea ce majoritatea populației crede că este corect. Nu este ca în Rusia, unde slujitorii lui Putin îi produc sprijin și îi suprimă disidența. Chiar avem democrație reprezentativă. Din aceeași iluzie vine ideea că Rusia poate instala un regim marionetă în Ucraina. Ei cred că populația va tolera pe oricine l-ar pune pe tron. Cu greu. Ucrainenii vor rezista, la fel ca noi de secole. Am petrecut perioade lungi sub ocupație sau stăpânire rusă, dar nu vrem să se întâmple asta din nou. Vrem democrație, prețuim libertatea și nu aparținem unei culturi în care un singur țar decide totul pentru fiecare. Noi aparținem familiei europene pluraliste. Și acum mai mult decât oricând avem nevoie de această familie să ne stea alături.



Deliberările prudente ale prietenilor noștri europeni ne-au adus în punctul în care Ucraina a fost invadată. Dar ne putem asigura că ocupația nu durează. Pentru asta, nu trebuie doar Europa, ci întreaga lume să vorbească cu o singură voce și să spună cine este Putin. Este un agresor și un criminal care încearcă să ocupe o țară vecină pașnică. Locul lui este în închisoare.



În momentul în care trupele ruse au trecut granița unei alte țări, Rusia lui Putin ar trebui să fie eliminată de pe lista tuturor instituțiilor internaționale respectabile. Nu este loc pentru Rusia lui Putin în Consiliul Europei, pentru că nu, această țară nu împărtășește respectul pentru drepturile omului. Nu există loc pentru Rusia în Interpol, deoarece nu poți colabora cu serviciile de securitate ruse pretinzând că înțelegerea ta despre statul de drept seamănă cu cea a Kremlinului. Statutul Rusiei în ONU ar trebui revizuit, deoarece nu este un stat iubitor de pace, așa cum prevede Carta.



Comunitatea globală ar trebui să fie unită în a impune sancțiuni dure asupra lui Putin și nu, nu există niciun motiv să țină niște pași, cum ar fi interzicerea acesteia din rețeaua internațională SWIFT sau trimiterea asistenței militare Ucrainei în rezervă. Depășim asta acum. Există război în Europa. Este timpul să ne trezim.