EGT (Amusnet Interactive) este una dintre companiile de top care dezvoltă jocuri de casino online. S-a remarcat în special prin sloturile excelente pe care le-a creat, iar nume precum Burning Hot și Shining Crown fac parte din categoria jocurilor nemuritoare, cu milioane de fani în toată lumea. Compania și-a creat o reputație impresionantă în domeniu, iar câteva dintre cele mai tari jocuri produse le vei găsi în acest articol.

Burning Hot

Nu mai e mult și se împlinesc exact 10 ani de când acest joc a fost lansat. Încă de la apariție, acest slot s-a înscris rapid în topul celor mai populare jocuri online din țara noastră. Are un format simplu, iar utilizatorii apreciază că pot câștiga dintr-o singură rotire până la 3.000x miza. Mai mult, funcția de dublaj este și ea foarte apreciată. Slotul nu le oferă jucătorilor posibilitatea de a cumpăra speciala și nici rotiri gratuite. Ca simboluri, regăsim diverse fructe, alături de 77777. Simbolul Wild din acest joc este reprezentat de trifoiul cu patru foi, care în multe culturi aduce noroc.

Shining Crown

Un alt titlu extrem de popular pe platformele cu pacanele gratis EGT, dar și pe bani reali la cazinourile legale din țara noastră. Shining Crown a apărut tot în urmă cu un deceniu și le dă utilizatorilor șansa de a câștiga până la 5.000x miza. Jocul nu oferă posibilitatea de a cumpăra speciala și nici nu are rotiri gratuite, dar 3 Coroane Wild pe rolele din mijloc oferă câștiguri atractive deoarece se extind pe toate pozițiile. În plus, slotul permite dublaj datorită funcției Gamble. Pe cele 5 role sunt derulate 15 simboluri. În acest slot, dolarul american și steaua sunt considerate Scatter și aduc un câștig suplimentar.

20 Super Hot

2014 a fost cu siguranță un an excelent pentru EGT, iar 20 Super Hot este un joc plin de culoare și distracție. 20 Super Hot este un slot cu fructe ca cireșe, portocale, lămâi, prune, pepene și struguri. Steluța din acest joc este Scatterul, în timp ce simbolul Wild este cifra 7. Pe cele cinci role ale jocului vor rula cele opt simboluri. Pentru a câștiga, utilizatorul are nevoie de cel puțin trei simboluri identice în linie. Jocul 20 Super Hot are 20 de linii de plată, astfel că se poate ajunge în situația ca tot ecranul să fie completat cu același simbol. Per total, 20 Super Hot este unul dintre cele mai apreciate jocuri de acest gen din țara noastră.

20 Dazzling Hot

Lansat în 2018, acest joc le oferă utilizatorilor o grilă cu 3 rânduri x 5 role și 20 de linii de plată fixe. Slotul are o volatilitate medie, în timp ce câștigul maxim pe rotire poate ajunge până la 1.000x din miză. Jocul este disponibil atât pe mobil, cât și pe desktop sau laptop. Ca simboluri, regăsim numeroase fructe, în timp ce Scatter-ul apare sub forma unei stele. Șeptarii sunt și ei prezenți în acest joc și plătesc bine. Jocul nu excelează prin funcții speciale, dar beneficiază de posibilitatea de a paria câștigul. În plus, utilizatorii mai apreciază și jackpot-ul progresiv de care beneficiază.

Route of Mexico

Acest slot propune o incursiune în Mexic, una dintre cele mai populare destinații turistice. În cadrul slotului, utilizatorii au ocazia să descopere comori uriașe, de până la 1.000x miza pentru fiecare rotire. Acțiunea se petrece având pe fundal un peisaj tipic din Mexic, cu cactuși. Slotul beneficiază de rotiri gratuite și dublaj, însă nu le oferă utilizatorilor posibilitatea de a cumpăra speciala. Face parte din categoria de sloturi cu recenzii excelente la operatorii licențiați din țara noastră.

