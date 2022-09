Shakira rupe tăcerea după despărțirea de Gerard Piqué: „Este cel mai întunecat moment din viața mea”

Superstarul pop, Shakira, a rupt tăcerea după ce s-a despărțit de fotbalistul Gerard Pique.

Cântăreața, în vârstă de 45 de ani, a fost zguduită de noua relație a lui Gerard cu Clara Chia Marti, 23 de ani. Amintim că cei doi s-au cunoscut la firma fotbalistului de investiții sportive, Kosmos, notează The Sun.

Shakira, una dintre cele mai bine vândute artiste muzicale din toate timpurile, s-a destăinuit acum despre noua ei normalitate într-un interviu acordat revistei Elle.

Ea a vorbit despre copiii lor, Milan, în vârstă de nouă ani, și Sasha, în vârstă de șapte ani, care sunt „medicamentul” ei. De altfel, aceasta a spus că a scrie muzică este ca o „terapie” pentru ea.

„Simt că în acest moment al vieții mele, care este probabil unul dintre cele mai dificile și mai întunecate din viața mea, muzica a adus lumină,” a spus ea.

„Cu toții trecem prin lucruri în viață. Dar, în cazul meu, cred că a scrie muzică este ca și cum ai merge la psihiatru. Mă ajută să îmi procesez emoțiile și să le dau un sens, dar mă ajută să mă și vindec. Cred că este cel mai bun medicament și, alături de dragostea familiei și a copiilor mei, muzica este cu siguranță unul dintre puținele instrumente pe care le am pentru a supraviețui în condiții extreme,” a completat Shakira.

Întrebată cum a făcut față despărțirii, aceasta a spus: „Cred că aceste detalii sunt cumva prea private pentru a le împărtăși, cel puțin în acest moment – totul este atât de greu. Pot spune doar că am pus tot ce am avut în această relație. Înainte ca copiii mei să înceapă școala, am avut o viață cu adevărat nomadă – mi-am trăit întreaga existență ca artist, călătorind non-stop, mergând în diferite locuri din întreaga lume, făcând turnee, spectacole, promovare, construind școli în Columbia…Mi-am pus cariera pe a doua treaptă și am venit în Spania, pentru a-l susține ca să poată juca fotbal și să câștige titluri. Și a fost un sacrificiu din dragoste. Datorită acestui lucru, copiii mei au putut avea o mamă prezentă, iar eu am această legătură extraordinară cu ei, care este de nezdruncinat și care ne susține. Știi, asta este. Asta e tot ce pot să spun”, mărturisește Shakira.

Superstarul, care l-a întâlnit pe Gerard în 2010, a reflectat asupra noului lor parteneriat și a spus că prioritatea lor este să lucreze împreună pentru a-și educa fiii.

„Avem o treabă de făcut pentru acești doi băieți incredibili și am încredere că ne vom da seama ce este cel mai bine pentru viitorul lor, pentru propriile lor vise. Și sper și aș aprecia dacă ni s-ar oferi spațiul necesar pentru a face acest lucru în privat,” a concluzionat artista.

Shakira l-a cunoscut pe Gerard după ce acesta a apărut în videoclipul melodiei sale Waka Waka, lansată cu ocazia Cupei Mondiale de fotbal din acel an.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!