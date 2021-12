Cum arata o oferta de cursuri de vanzari sustinute de adevarati experti in domeniu?

In prezent, tinand cont de concurenta din ce in ce mai acerba din toate domeniile profesionale, dar si de provocarile aduse de situatia sanitara si economica globala, putine lucruri pot face diferenta la fel de bine precum modalitatea in care (te) vinzi.

Fie ca vorbim despre un angajat in cadrul companiei sau despre modul in care aceasta reuseste sa isi promoveze produsele si serviciile si sa se raporteze la competitie, imaginea si mesajul transmise sunt, de multe ori, mai importante decat oferta propriu-zisa. Tocmai din acest motiv, in ultimii ani, in tara noastra a „inflorit” numarul de cursuri de vanzari.

Din pacate, insa, multe dintre acestea nu au la baza o programa solida, ancorata in realitatile anului 2021, si nici nu sunt sustinute de profesionisti cu un know-how cuprinzator in domeniu. In cazul in care vrei sa urmezi cursuri vanzari , avand garantia ca experienta dobandita te va ajuta cu adevarat si se va aplica in viitorul profesional al tau sau al companiei din care faci parte, trebuie sa optezi pentru experti autentici. Parcurgand acest articol in continuare, vei afla cum sa recunosti un training legitim, in urma caruia poti obtine cunostintele la care altii doar viseaza.

In primul rand, asa cum spuneam si mai sus, cursurile de vanzari trebuie sa se raporteze la contextul actual, atat in ceea ce priveste ierarhia nevoilor clientilor, motivatiile si comportamentul lor de cumparare, cat si avansul tehnologic caracteristic ultimilor ani.

Este clar ca astfel de traininguri, cu tehnici practice adaptate prezentului si pregatite pentru viitor, pot fi tinute doar de adevarati experti in domeniul lor, fie ca vorbim despre leadership, project management, sales, HR, marketing sau comunicare. Este si cazul Brightway, companie care ofera inca din 2004 programe de dezvoltare organizationala, profesionala si personala, cu rezultate atat pe termen scurt, cat si pe termen lung.

Cursurile de vanzari desfasurate in cadrul acestei companii sunt impartite in cinci categorii: Telesales & Customer Service, Tehnici de Vanzare B2B/B2C, Tehnici de Vanzare Consultativa B2C, Customer Care, respectiv Negociere si Persuasiune. Astfel, fiecare segment, fie ca vorbim despre consilierea clientilor, schimburile comerciale dintre companii, vanzarea catre clientul final sau arta negocierii, este tratat intr-un modul separat, cu particularitatile sale. In functie de situatia in care te afli si de abilitatile pe care vrei sa le deprinzi, poti opta pentru unul sau mai multe dintre aceste traininguri.

Nu in ultimul rand, cursurile de vanzari Brightway sunt concepute drept un mix inteligent intre teorie si practica, incluzand simulari de business si studii de caz concrete. Astfel, poti avea garantia ca gasesti, impreuna cu trainerii specializati, solutii inovatoare care te vor ajuta sa castigi timp, bani si intelepciune. In functie de context, respectivul know-how poate fi aplicat atat in interactiunile dintre colegi, cat si pentru atingerea obiectivelor personale sau de business.

In concluzie, participarea la cursuri de vanzari sustinute de profesionisti desavarsiti in domeniile lor te va ajuta sa iti „deblochezi” adevaratul potential si sa reusesti sa (te) vinzi asa cum ti-ai dorit intotdeauna.

Compania sus-numita iti va oferi instrumente de lucru cu aplicabilitate ridicata, pentru eficientizarea activitatii pe care o desfasori, intr-o atmosfera de curs placuta si interactiva. Iar rezultatele se vor vedea in cel mai scurt timp, inca o dovada ca aceste traininguri reprezinta una dintre cele mai bune investitii pe care le poti face pentru viitorul tau si al companiei pe care o reprezinti.