Luna noiembrie debutează cu vreme frumoasă și neobișnuit de caldă pentru această perioadă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). În aproape toată țara, valorile termice vor depăși mediile multianuale, cu maxime de până la 25°C în vestul României.

Sâmbătă, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 13-14°C în nordul Moldovei și 24°C în sudul Banatului, în timp ce minimele se vor situa între 0 și 10°C, mai coborâte în depresiunile Carpaților Orientali și ușor mai ridicate pe litoral și în Dealurile de Vest, unde se pot atinge 13°C.

Cerul va fi preponderent senin, dar în zonele joase din sud, centru și est pot apărea ceață și nori joși dimineața și noaptea, potrivit ANM. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări izolate în sudul Banatului.

Vreme deosebit de caldă și la București

În Capitală, soarele va domina cerul pe parcursul zilei de sâmbătă, iar vremea va fi deosebit de caldă. Spre noapte, se pot forma nori joși și ceață, însă vântul va rămâne slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge la 20-21°C, iar minima se va situa între 7 și 8°C, ușor mai scăzută la periferie.

Duminică – 25 de grade în vest, ceață în est

Duminică, vremea va continua să fie predominant frumoasă și caldă. Meteorologii anunță maxime între 15 și 25°C, cele mai mari valori fiind așteptate în zonele deluroase din Banat și Crișana.

Minimele vor coborî până la -2°C în depresiunile Carpaților Orientali, dar pot urca până la 14°C în Dealurile de Vest.

Cerul va fi în general senin, însă spre seară sunt posibile ploi slabe izolate în nord-vest. În regiunile joase din sud, centru și est, ceața va reapărea în primele ore ale zilei și noaptea.

La București, temperatura maximă va fi de 21-22°C, iar cea minimă de 7-8°C.

Luni și marți – schimbare de regim termic și primele ploi

Începând de luni, 3 noiembrie, vremea se va răci treptat, în special în vest și sud-vest, unde valorile termice vor scădea semnificativ față de weekend. Cerul va deveni variabil spre noros, iar în vest și nord-vest vor apărea ploi slabe, ce se vor extinde ulterior către restul țării.

Meteorologii anunță maxime între 14 și 22°C și minime între 4 și 10°C, cu intensificări ale vântului în zonele montane și local în sud-vest, centru și est.

De marți, 4 noiembrie, răcirea se va resimți la nivel național. Temperaturile diurne se vor încadra între 10 și 18°C, iar minimele vor coborî până la -3°C în depresiunile intramontane.

Cerul va fi variabil, cu ploi izolate în nord, centru și sud-est, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în Moldova, Dobrogea și sudul Banatului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.