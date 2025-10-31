De către

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat, vineri, prognoza meteo actualizată pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 3 noiembrie – 1 decembrie 2025.

Potrivit meteorologilor, luna va debuta cu temperaturi mai ridicate decât mediile obișnuite, urmând ca, treptat, valorile termice să revină la normalul specific perioadei.

În intervalul 3 – 10 noiembrie 2025, valorile termice vor fi ușor peste media climatologică în întreaga țară.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile nord-vestice, iar în restul teritoriului precipitațiile vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă.

A doua săptămână – temperaturi normale, ploi puține

Pentru perioada 10 – 17 noiembrie 2025, ANM anunță că temperaturile medii se vor situa în jurul valorilor normale pentru mijlocul lunii noiembrie, în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi scăzute la nivel național, cu un deficit mai accentuat în zonele montane.

A treia săptămână – vreme stabilă, ușor mai caldă la munte

În intervalul 17 – 24 noiembrie 2025, temperatura medie a aerului va fi apropiată de normalul perioadei, posibil ușor mai ridicată în regiunile montane.

Regimul de precipitații se va menține în limite normale pentru această perioadă a anului.

Final de lună cu vreme normală și precipitații moderate

În ultima săptămână, 24 noiembrie – 1 decembrie 2025, mediile valorilor termice vor fi în jurul celor specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de media multianuală, fără abateri semnificative.

Specialiștii ANM estimează că luna noiembrie va fi una echilibrată din punct de vedere termic, cu un început mai cald și o revenire treptată la temperaturi normale.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.