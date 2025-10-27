Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru perioada 27 octombrie – 9 noiembrie 2025, România va traversa două săptămâni cu vreme schimbătoare: zile de toamnă blândă, cu maxime de până la 22°C, urmate de o răcire accentuată începând cu 1 noiembrie.

Ploile vor fi puține și izolate, mai frecvente doar în primele zile ale intervalului, în special în vestul și nordul țării, anunță ANM.

În Banat, temperaturile vor crește de la medii de 14°C la începutul perioadei până la 22°C pe 31 octombrie, apoi vor scădea treptat. Nopțile vor deveni mai reci după 1 noiembrie, cu minime de 6–8°C.

Ploile sunt posibile în 27 și 28 octombrie, iar ulterior doar izolat.

În Crișana, evoluția este similară: maxime de 21°C la final de octombrie, urmate de o răcire ușoară în noiembrie. Probabilitatea de ploaie crește ușor în primele zile și din nou pe 2–3 noiembrie.

Transilvania și Maramureș – variații mari între zi și noapte

În Transilvania, zilele de 29–31 octombrie vor aduce maxime de 16–19°C, după care urmează o scădere până la 14–18°C. Minimele vor coborî temporar spre 1–2°C, apoi vor crește din nou la începutul lunii noiembrie.

În Maramureș, se anunță un scenariu aproape identic, cu 19°C la final de octombrie și o răcire ușoară ulterior.

Ploile vor fi mai frecvente la începutul intervalului și în jurul datei de 2–3 noiembrie.

Moldova – vreme caldă de sfârșit de lună, apoi aer rece din nord

În Moldova, maximele vor urca până la 18–20°C în 30–31 octombrie, dar din 1 noiembrie se va simți un val de aer rece, cu temperaturi coborând spre 12–14°C în a doua săptămână a perioadei.

Minimele vor avea două etape reci, 28–30 octombrie și 5–9 noiembrie, când vor coborî până la 2–4°C.

Ploi sunt posibile în 27–29 octombrie și 3–4 noiembrie, în rest fiind doar trecătoare.

Dobrogea – vreme plăcută, dar instabilă în primele zile

Dobrogenii vor avea parte de zile călduțe, cu până la 20°C la final de octombrie, urmate de o ușoară răcire după 1 noiembrie, când maximele vor coborî spre 16°C.

Nopțile vor rămâne relativ blânde, cu 8°C în medie, iar ploile vor fi mai frecvente la începutul perioadei.

Muntenia și Oltenia – zile însorite urmate de răcire

În Muntenia, maximele vor urca treptat spre 20°C la final de octombrie, apoi vor scădea până la 14–16°C în prima săptămână din noiembrie. Ploi vor fi în 27–28 octombrie, iar în rest doar sporadic.

În Oltenia, valorile vor atinge 21°C pe 31 octombrie, urmate de o scădere constantă spre 15°C până la mijlocul lunii noiembrie. Minimele vor coborî până la 5°C spre finalul intervalului.

La munte – frig dimineața, dar ușoară încălzire de Halloween

La altitudini mari, toamna își arată colții: maximele se vor situa între 2 și 6°C în primele zile, iar minimele între -2 și 0°C.

Între 30 octombrie și 2 noiembrie, se va încălzi ușor, cu valori diurne de 12–14°C, apoi frigul va reveni.

Precipitațiile vor fi mai frecvente în 27–29 octombrie, iar după 2 noiembrie, ploile și lapovița vor apărea pe arii restrânse.

