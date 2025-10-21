Prognoza extinsă, valabilă până la mijlocul lunii noiembrie, arată o toamnă capricioasă, cu variații bruște între perioade ploioase și intervale de stabilitate termică

Săptămâna cuprinsă între 27 octombrie și 3 noiembrie se anunță una dominată de frig și precipitații însemnate cantitativ, potrivit estimărilor transmise, marți, de meteorologi. Prognoza extinsă, valabilă până la mijlocul lunii noiembrie, arată o toamnă capricioasă, cu variații bruște între perioade ploioase și intervale de stabilitate termică.

În săptămâna 20 – 27 octombrie, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, ușor mai scăzute în zonele intracarpatice. Ploile vor fi mai frecvente și mai abundente în vestul și sud-vestul țării, în timp ce restul regiunilor vor avea un regim pluviometric deficitar.

Ultima săptămână din octombrie, 27 octombrie – 3 noiembrie, va aduce o răcire accentuată la nivel național. Temperaturile vor coborî sub mediile climatologice, iar ploile vor deveni generalizate, afectând toate regiunile.

Pentru intervalul 3 – 10 noiembrie, meteorologii estimează o revenire la valori normale de temperatură, însă ploile vor fi mai rare în sud și centru și apropiate de normă în celelalte zone.

Între 10 și 17 noiembrie, vremea va rămâne în limitele obișnuite pentru această perioadă a anului, cu o ușoară tendință de deficit pluviometric în nord-est, în timp ce restul țării va înregistra cantități de precipitații apropiate de media multianuală.

Astfel, începutul lunii noiembrie se conturează ca o perioadă tipic autumnală, cu ploi frecvente și temperaturi în scădere.

