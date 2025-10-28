„În curând, mă voi întâlni cu Trump pentru a rezolva problema sancțiunilor privind petrolul”, a declarat Orban, potrivit The Telegraph.

Aflat, luni, în vizită la Vatican (unde a avut o întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea), premierul ungar Viktor Orban a acordat un interviu cotidianului La Repubblica, în care a reiterat o temă mai veche și pentru care pare că nu are de gând să facă niciun compromis: gazele rusești.

Viktor Orban și-a declarat pentru La Repubblica intenția de a vizita, săptămâna viitoare, Statele Unite, pentru consultări, chiar personale, dacă va fi nevoie, cu președintele american, Donald Trump, cu privire la recentele avertizări înaintate de Matt Whitaker, ambasadorul SUA la NATO, potrivit cărora SUA se așteaptă ca Ungaria să implementeze planuri pentru a se detașa cât mai repede posibil de sursele de energie rusești.

Ungaria depinde în totalitate de gazele rusești

Amintim că Ungaria este printre țările europene dependente aproape în totalitate de gazele rusești, iar avertizările SUA, care vin la pachet și cu avertizări ale UE, nu fac decât să alimenteze temeri de creșteri ale prețurilor la combustibili în societatea maghiară.

Potrivit lui Péter Szijjártó, purtător de cuvânt al premierului Orban, se examinează și „ce înseamnă exact aceste decizii ale americanilor din punct de vedere legal și fizic”.

Orban crede Trump a greșit impunând sancțiuni Rusiei privind petrolul

„În curând, mă voi întâlni cu Trump pentru a rezolva problema sancțiunilor privind petrolul”, a declarat Orban pentru cotidianul italian.

Orban a adăugat că, fără energia rusească, prețurile energiei în Ungaria ar „crește vertiginos”, așa că, din perspectiva Ungariei și în opinia sa, Trump a greșit când a anunțat noi sancțiuni Moscovei.

„Recentele sancțiuni americane împotriva Rusiei nu au intrat încă în vigoare, așa că, deocamdată, acestea nu reprezintă niciun fel de perturbare a aprovizionării cu energie a Ungariei, dar guvernul examinează situația”, a declarat Péter Szijjártó când a comentat declarația lui Whitaker în timpul unei conferințe de presă comune cu omologul său israelian, Gideon Saar, luni, la Budapesta.

„Prim-ministrul Orban va avea ocazia să discute această problemă personal cu Trump”

De asemenea, Szijjártó a insistat pe faptul că Marco Rubio are competențe să discute această problemă cu președintele SUA și că, la rândul său, Viktor Orban va avea ocazia s-o abordeze personal cu Trump, săptămâna viitoare.

„În ceea ce privește aprovizionarea noastră cu energie, nu sunt în favoarea niciunui fel de schimb de mesaje.

Am discutat personal această problemă cu Marco Rubio în mai multe rânduri, prim-ministrul a discutat-o ​​cu președintele SUA, iar prim-ministrul va avea din nou ocazia să abordeze personal această problemă cu președintele SUA în a doua jumătate a săptămânii viitoare, la Washington”, a spus acesta.

SUA înțeleg perfect că Ungaria e dependentă de gazul rusesc

De cealaltă parte, Matt Whitaker a declarat, anterior, pentru Fox News: „Ne așteptăm ca țări precum Ungaria, Turcia și Slovacia, care continuă să cumpere petrol și gaze rusești, să elaboreze un plan și să îl pună în aplicare pentru a se detașa complet de petrolul și gazele rusești”.

Whitaker este conștient de faptul că nici Ungaria și nici Croația (care este în aceeași măsură dependentă de resursele rusești), cărora li se adaugă Turcia nu au luat nicio măsură activă înspre reducerea dependenței de Rusia.

„Vom continua să colaborăm cu Ungaria și cu vecinii săi, precum Croația, pentru a-i ajuta să se debaraseze de energia rusească ”, a declarat Whitaker, adăugând: „Prietenii noștri din Ungaria trebuie să facă multe planuri, iar noi îi vom ajuta să elaboreze și să pună în aplicare aceste planuri, așa cum ar trebui să facă un aliat bun.”

Trump vrea să negocieze doar dacă știe sigur că va câștiga

În același context, Whitaker a mai spus că Trump e pe plus în această ecuație și că Rusia pare slabă, în prezent.

Donald Trump mai precizase anterior că nu mai are de gând să se întâlnească cu Putin dacă nu e sigur că vor ajunge la un acord de pace.

Întâlnirea dintre Trump și Putin, programată pentru Budapesta, a fost amânată tocmai pentru că Trump nu era sigur că Rusia dorește pacea, cu adevărat.

Noile sancțiuni anunțate pentru Rusia sunt de natură să afecteze cele două mari companii producătoare de petrol ale Rusiei, Lukoil și Rosneft.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!