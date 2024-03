La finele anului trecut, Oana Radu declara că s-a despărțit de Cătălin Dobrescu, omul care i-a fost alături timp de trei ani. Inițial, artista a dorit să păstreze tăcerea cu privire la motivele respective, dar acum a cedat. Aceasta s-a “spovedit” în online și a decis să spună povestea cap coadă.

În august 2020, Oana Radu și Cătălin Dobrescu, antrenorul de fitness care a ajutat-o să slăbească și care a fost alături de ea, își uneau destinele. Cu toate acestea, realitatea era diferită, iar acum, Oana Radu dezvăluie că relația lor ascundea aspecte toxice și chiar abuzive.

Toxicitate, abuz și neajunsuri. Cam acesta ar fi rezumatul “calvarului” pe care l-a trăit artista atâta timp. Aceasta a povestit toate momentele mai puțin plăcute prin care a trecut în această căsnicie.

“El a renunțat la ceea ce făcea pentru a conduce mașina la concerte”

“Aleg să nu-mi mai fie frică, mi-a fost suficient de mult frică în relația pe care am avut-o. Mi se pare îngrozitor, scârbos și oribil despre faptul că am ajuns să vorbesc public despre așa ceva, dar îmi doresc ca povestea asta să fie un exemplu pentru fetele și băieții care trăiesc în relații toxice și trec prin povești similare. (…) Dacă vă aflați într-o relație toxică, abuzivă, așa cum a fost a mea, vă rog să plecați. Știu cât este de greu. Mi-a luat aproape trei ani să ies din relația asta. Deși relația a durat doar patru ani, eu m-am luptat trei ani să plec. Eu mi-am dorit această despărțire, eu am intentat divorțul, pentru că mi-am recăpătat puterea. În decembrie s-a finalizat divorțul, a fost amiabil, la notar, de dragul momentelor frumoase. Cred că nu mai este niciun secret că eu eram singura sursă de venit din familia noastră. Când am început relația, Cătălin antrena în Craiova. Eu locuiam în București. Când a hotărât să se mute la București și au venit foarte multe concerte, el a renunțat la ceea ce făcea pentru a conduce mașina la concerte și a răspunde la telefoane pentru a programa concerte. Nu a renunțat la meseria de antrenor din altruism, ci pentru că aveam multe concerte”, s-a destăinuit Oana Radu, pe pagina sa de Instagram, potrivit profm.ro.

“Am muncit pentru acel apartament”

“Eu și fostul meu soț aveam împreună un apartament și o mașină de concerte. Am muncit pentru acel apartament și când nu trebuia să vorbesc. Mergeam la Paris să mă tratez pentru că aveam chisturi pe corzile vocale. Nici nu trebuia să vorbesc, trebuia să mă operez, însă, având foarte multe evenimente și promisiuni, am mers și am onorat evenimentele. Am luat acel apartament și acea mașină. În urma divorțului, am stabilit că rămân eu în casă. Asta mi-am dorit pentru că am muncit mult pentru el și am zis că-i dau lui Cătălin o sumă de bani. Am zis că a fost lângă mine, am avut și bune, și rele. Apropo, pentru cei care spuneți că am slăbit datorită lui Cătălin, vreau să știți că da, m-a ajutat foarte mult faptul că m-am îndrăgostit de el și mi-am dorit să slăbesc ca el să mă placă. Am mai slăbit 60 de kilograme și în 2024, probabil că o să mai slăbesc. Sunt fericită că m-am îngrășat pentru că am fost atât de bucuroasă că am reușit să ies din relația asta din care nu puteam să ies. De când am divorțat și până acum, am mâncat în fiecare zi doar prostii. Stați liniștiți, îmi place foarte mult de mine cum arăt”, a mai spus Oana Radu.

Momentul în care fostul soț s-a întors în apartamentul conjugal și a refuzat să mai plece. “I-am zis că plec eu și dorm pe unde apuc”

“Am hotărât că el o să meargă la Craiova și eu o să-i dau banii într-un an. Între timp, s-a răzgândit și a zis că vrea banii în șase luni. A luat cu el mașina de concerte, pe care o ține în fața blocului. Am stabilit că nu folosim mașina nici el, nici eu, dar ce credeți, el o folosea. Eu mergeam la concerte cu mașina de scule sau cu cea personală. Ne-am descurcat, dar am zis să o ia și că o să o recuperez. După ce a zis că vrea banii în șase luni, a hotărât să se mute înapoi în București, în apartament, a zis că nu pleacă până nu îi dau banii, că el o să doarmă pe jos, și eu în pat. I-am explicat că nu am cum să stau cu el în casă după ce ne-am despărțit. În fiecare zi ne certam foarte urât. I-am zis că plec eu și dorm pe unde apuc. Asta am făcut vreo două luni, dormeam pe unde apucam, ca să evit toate discuțiile. Cred că o să îmi înțelegeți frustrările. Partea cea mai dureroasă e că mie mi-a interzis să vin acolo cu mama, cu prietena mea cea mai bună. Mi-a dat un mesaj că dacă vin cu prietena mea, ne bate pe amândouă. El aducea tot felul de prezențe feminine. Nu mi se pare normal ca el să creadă că are dreptul să vină acolo cu fete, iar eu nu pot cu mama mea, într-o casă pentru care am muncit foarte mult. Între timp, eu am strâns din dinți și am muncit ca să-i dau bănuții”, a mai povestit Oana Radu.

Urmărește România Liberă pe X, Facebook și Google News!